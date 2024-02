Nim przejdziemy do amerykańskiego rankingu, warto wspomnieć o pretendencie do tytułu "polskiego Paryża". Chełmno , bo o nim mowa, wyróżnia się szczególnie jeśli chodzi o romantyczną atmosferę. Niewielkie miasto w województwie kujawsko-pomorskim, leżące w odległości około 50 km od Bydgoszczy, nazywane jest polską "stolicą zakochanych" - nie bez przyczyny.

Chełmno jest świetnym celem podróży, szczególnie z okazji święta zakochanych , przypadającego 14 lutego. Urokliwe uliczki miasteczka sprzyjają romantycznym spacerom we dwoje i miłosnym wyznaniom. Przy okazji wycieczki w to miejsce pod żadnym pozorem nie należy pominąć najważniejszego punktu na mapie miasta - w tamtejszym parku na Nowych Plantach znajduje się ławeczka zakochanych . Miejscowa tradycja głosi, że pocałunek złożony w tym miejscu ma gwarantować udany i trwały związek .

W 2019 roku CNN podało listę 15 najbardziej romantycznych miast w Europie Zachodniej. W rankingu znalazły się cztery polskie miejscowości: Sopot, Krynica-Zdrój, Kazimierz Dolny i Sandomierz . Amerykański portal uznał, iż świętokrzyska perełka posiada wszystko, co niezbędne do romantycznego wypoczynku w sielankowej atmosferze.

Kandydatem do tytułu najbardziej romantycznego miasta w Polsce (które znalazło się też w rankingu CNN) od lat jest również Kazimierz Dolny. Niewielkie miasteczko na wschodzie Polski zachwyca swoją zabytkową architekturą, malowniczą starówką, sąsiedztwem rzeki Wisły oraz artystyczną atmosferą. Gdy dodamy do tego idealne do spacerów we dwoje zalesione wzgórza i wąwozy, trudniej o bardziej klimatyczną destynację.