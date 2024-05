Dancingi, tężnia i sanatoria. Polska Toskania to istny raj dla seniorów. Życie zaczyna się tam po 60-tce

Busko-Zdrój to cudowna kraina chętnie odwiedzana przez seniorów i rodziny z dziećmi. To idealny kierunek na wypoczynek i obcowanie z naturą. Miasto znajduje się na Ponidziu, regionie nazywanym polską Toskanią. Co do zaoferowania ma przyjezdnym świętokrzyskie uzdrowisko? Stwierdzenie, że „życie zaczyna się po sześćdziesiątce” idealnie wpasowuje się do tego miejsca.