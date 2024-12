Hyperion, Zadra czy Mayan działają również w chłodniejszych miesiącach. Brak kolejek i wyjątkowy klimat nocnych przejazdów to prawdziwa gratka dla fanów mocnych wrażeń

Wioska Świętego Mikołaja z piernikami, snowtubing, lodowiska czy warsztaty dla dzieci oferują zabawę i ciepły, rodzinny klimat. Sprzęt na lodowisko wliczony jest w cenę biletu, co czyni tę atrakcję szczególnie wartą uwagi

Regionalne specjały, domowe pierogi czy pożywne zupy są nie tylko smaczne, ale i tańsze niż na miejskich jarmarkach. Do tego możliwość zakupu rękodzieła idealnie wpisuje się w klimat świąt

Świąteczny klimat? Jest? Klimat jak z familijnych filmów na Polsacie? Również!

Gdy tylko przekroczysz bramę Energylandii zimą, poczujesz, że to miejsce zmienia się w magiczną krainę. Bajkowe dekoracje są widoczne na każdym kroku - alejki toną w świetlnych iluminacjach, a nad głowami migoczą tysiące światełek. Wyjątkowe wrażenie robi największy w Polsce Ogród Świateł, który każdego wieczoru zamienia park w lśniącą krainę pełną świetlnych zwierząt i dekoracji. Co ciekawe, dekoracje nie ograniczają się do najbardziej reprezentacyjnych miejsc - oświetlone są nawet boczne uliczki i generalnie czuć, że "się dzieje"! Przepych może niektórych odstraszyć, ale przecież mamy święta. Tu wiele możemy wybaczyć!

Nie można też pominąć 17-metrowej choinki, która wprowadza w nastrój świąt już od pierwszych chwil. W tle słychać subtelną, nienachalną muzykę, która dopełnia atmosfery, zamiast dominować nad całym doświadczeniem. W takim otoczeniu nawet najbardziej sceptyczni "fani" zimy poczują ducha świąt.

Roller coastery zimą? Czemu nie!

Dla wielu osób największym zaskoczeniem może być fakt, że Energylandia zimą działa niemal na pełnych obrotach. Roller coastery, które w sezonie letnim przyciągają tłumy, są dostępne także w chłodniejszych miesiącach. Kultowe atrakcje, takie jak Pepsi Hyperion, Zadra Made in Małopolskie czy Mayan, wciąż oferują niezapomniane przeżycia - ale bez letnich kolejek. W zimie widok tablic z czasem oczekiwania, pokazujących same zera, to niemal codzienność. Dla tych, którzy znają Energylandię z letnich miesięcy, jest to niezwykle przyjemne doświadczenie.

Energylandia INTERIA.PL/materiały prasowe

Zimowe jazdy mają też swój wyjątkowy urok. Nocne oświetlenie kolejki i mroźne powietrze dodają dreszczyku emocji, a widoki z najwyższych punktów Hyperiona w świetle zimowych dekoracji zapierają dech w piersiach.

Zimowe atrakcje dla każdego. I świąteczny jarmark w przystępnej cenowo wersji

Zimowa odsłona Energylandii to nie tylko roller coastery. Na najmłodszych czeka wioska Świętego Mikołaja, gdzie dzieci mogą napisać listy do Mikołaja, ozdabiać pierniki czy robić zdjęcia z elfami. Takie atrakcje wprowadzają rodzinną, ciepłą atmosferę, która jest wręcz idealna na grudniowe dni. Dla bardziej aktywnych gości przygotowano lodowiska - jedno na świeżym powietrzu, drugie w zamkniętej przestrzeni. Sprzęt, w tym łyżwy i ochraniacze, jest dostępny w cenie biletu, co stanowi świetną alternatywę dla miejskich lodowisk. Snowtubing z dwoma trasami to kolejna zimowa atrakcja, która przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych, dając mnóstwo frajdy przy śnieżnych zjazdach.

Energylandia INTERIA.PL/materiały prasowe

Wielu gości przyznaje, że świąteczny jarmark w Energylandii jest jednym z największych zaskoczeń zimowej oferty. W przeciwieństwie do miejskich jarmarków, które coraz częściej kojarzą się z "paragonami grozy," tutaj można zjeść dobrze i stosunkowo tanio. Pożywne zupy, regionalne specjały, domowe pierogi - to wszystko czeka na gości w małych, drewnianych budkach. Do tego możliwość kupienia świątecznych ozdób czy rękodzieła, które doskonale wpisują się w klimat bożonarodzeniowy.

Energylandia INTERIA.PL/materiały prasowe

Warto sprawdzić samemu

Zimowa wizyta w Energylandii to doskonały pomysł na rodzinny wyjazd. Niższe ceny, brak tłumów i unikalne atrakcje sprawiają, że park przyciąga gości nawet w chłodniejszych miesiącach. Przed wizytą warto jednak sprawdzić kalendarium otwarcia, by mieć pewność, że park działa w wybranym dniu. Winter Kingdom to propozycja, która udowadnia, że Energylandia potrafi zaskoczyć o każdej porze roku. Może więc zamiast kolejnego jarmarku w centrum miasta warto wybrać się tam, gdzie magia świąt nabiera zupełnie nowego wymiaru?

