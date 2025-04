Rododendron , który nie kwitnie zgodnie z oczekiwaniami, może sygnalizować poważny niedobór składników pokarmowych - szczególnie w glebie o zbyt niskiej zawartości fosforu i potasu . Jednym z najprostszych, a zarazem zaskakująco skutecznych sposobów poprawy jego kondycji jest zakopanie rybnych resztek w pobliżu systemu korzeniowego. Najlepsze efekty przynosi wiosenna aplikacja - między marcem a majem - gdy roślina rozpoczyna intensywny wzrost. Odpowiednio przygotowany dołek powinien znajdować się około 30 cm od środka krzewu i mieć głębokość 20 cm. Do środka można włożyć głowę dorsza, śledzia lub resztki z filetu, po czym całość przysypać ziemią zmieszaną z kwaśnym torfem lub igliwiem, co pomaga utrzymać odpowiednie pH gleby. Taki zabieg nie tylko zasila podłoże w fosfor, wapń i żelazo, ale także aktywizuje życie mikrobiologiczne w strefie korzeniowej .

Uzupełnieniem rybnego nawozu mogą być przesuszone fusy z kawy, które poprawiają strukturę gleby i wspomagają utrzymanie kwaśnego odczynu . Najlepiej stosować je systematycznie, począwszy od kwietnia - rozsypując garść fusów wokół rośliny mniej więcej co trzy tygodnie. Warto wymieszać je z wierzchnią warstwą podłoża ręcznie lub przy pomocy ogrodowego pazurka, unikając uszkodzenia płytkiego systemu korzeniowego. Chociaż zawartość azotu w fusach nie jest wysoka, działają one stabilizująco na mikroflorę gleby i ograniczają rozwój chwastów , które mogłyby konkurować z rododendronem o wodę i składniki odżywcze .

Zadbaj o to, by rododendron rozwinął okazałe kwiaty

Zadbaj o to, by rododendron rozwinął okazałe kwiaty 123RF/PICSEL

Odpowiedni moment na rozpoczęcie nawożenia rododendronów przypada wczesną wiosną, tuż po ustąpieniu zimowych przymrozków. W regionach o łagodnym klimacie oznacza to zwykle drugą połowę marca lub początek kwietnia, kiedy temperatura gleby przekracza 5°C i rozpoczyna się aktywny pobór składników pokarmowych. To optymalny czas na podanie nawozu o przedłużonym działaniu - tzw. otoczkowanego - który zapewnia roślinie stabilne źródło makro- i mikroelementów nawet do 100 dni. W tym okresie warto również sprawdzić odczyn gleby wokół rododendronów. Jeśli przekracza 5,5 pH, konieczne jest jego zakwaszenie, ponieważ w zasadowym środowisku te rośliny nie przyswajają efektywnie żelaza, co prowadzi do chlorozy i ogólnego osłabienia liści.