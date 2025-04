Poczucie, że potrafimy coś zmienić - choćby mały element rzeczywistości - to podstawowy składnik szczęścia. Bandura nazywa to poczuciem własnej skuteczności. W praktyce? Może wczoraj ci się nie udało, ale dziś już tak. I to daje siłę. Nie chodzi o perfekcję, ale o rozwój. O to, by próbować, poprawiać błędy, widzieć progres. Działanie, nawet jeśli wymaga wysiłku, buduje psychiczny fundament, na którym stoi wysokie poczucie własnej wartości.