Pogoda na majówkę — co nas czeka w Polsce?

Majówka w tym roku nie będzie najcieplejsza. Ciepłe temperatury ostatnich dni były jedynie epizodem, po który w całym kraju zapanowało ochłodzenie. Obecne prognozy średnioterminowe zapowiadają, że w całym kraju termometry pokażą temperatury od 8 do 15 st. C. Najzimniej będzie na Pomorzu, gdzie będzie 8-9 st. C. Najwyższymi temperaturami będą cieszyć się mieszkańcy południowych terenów Polski — zarówno Śląska i Dolnego Śląska, jak i Małopolski.

W całym kraju zapowiadane jest także zachmurzenie z przejaśnieniami. W górach przewidywane są opady deszczu ze śniegiem, a na północy Polski opady deszczu. Oznacza to, że pogoda nie będzie sprzyjać grillowaniu.

Reklama

Ładnej pogody można się spodziewać dopiero po 3 maja. Wtedy temperatury będą stopniowo wzrastać. Nie należy jednak spodziewać się upałów. Maksymalnie termometry pokażą 16-18 st. C. Mogą także występować opady deszczu w całej Polsce.

Czytaj również: Zły omen w pogodzie. Tuż przed majówką robi się chłodniej

5 miejsc w Polsce, gdzie będzie najcieplej na majówkę

Prognozy pokazują, że najlepszym miejscem na spędzenie majówki będzie centralna Polska. W ten sposób unikniemy niskiej temperatury, która utrzyma się na północy oraz gwałtownych deszczy, które mogą wystąpić na południu. Oto 5 miejsc, gdzie spędzimy majówkę najprzyjemniej.

Bory Tucholskie

Zdjęcie Bory Tucholskie to urokliwe miejsce na urlop dla całej rodziny / Adobe Stock

To region, który znajduje się na południowym krańcu Pomorza. Jest bogaty w lasy, jeziora oraz rzeki. Szczyci się krajobrazami oraz pozwala turystom na spędzenie czasu na łonie natury. To także miejsce dla każdego fana pieszych wędrówek oraz wycieczek rowerowych. W weekend majowy będzie tam panowała temperatura od 14 do 16 st. C, a opady nie powinny nas niepokoić.

W Borach Tucholskich warto odwiedzić Tucholę oraz Chojnice, czyli największe miasta regionu. Można w nich podziwiać zabytkową architekturę i poznać kawałek historii. Jeśli zamierzamy wybrać się nad jezioro, warto kierować się do Wdzydz Tucholskich. To wieś, która leży nad jeziorem Wdzydze oraz wchodzi w skład Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Można także pojechać do Wdzydz Kiszewskich, gdzie warto zwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny, w którym znajduje się jeden z najstarszych skansenów w Polsce.

Zamość

Zdjęcie Ratusz w Zamościu / 123RF/PICSEL

Ładną pogodę synoptycy przewidują też w Zamościu. Termometry mogą wskazywać tam od 16 do 18 st. C. Opady pojawią się dopiero od wtorku.

Zamość to idealne miasto do zwiedzenia na weekend. Jego plusem jest to, że możemy zobaczyć wiele atrakcji na świeżym powietrzu oraz w budynkach. Oprócz podziwiania zabytków architektury możemy także zobaczyć Oddział Muzeum Zamoyskiego, gdzie schronimy się przed deszczem. Zamość jest także pięknie otoczony przez lasy i naturę. Warto zaplanować także wycieczkę za miasto, aby odwiedzić Roztoczański Park Narodowy oraz Zwierzyniec.

Toruń

Ze wstępnych prognoz pogody wynika, że 1 maja ładnie będzie także w Toruniu. Termometry wskażą do 19 st. C. Miasto szczyci się zabytkową zabudową Starego i Nowego miasta oraz ruinami Zamku Krzyżackiego. Znajduje się tam także druga polska Krzywa Wieża. W przypadku nagłego załamania pogody można zdecydować się na odwiedzenie planetarium.

Zdjęcie Toruń to niedoceniane polskie miasto / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Największe aquaparki w Europie. W nich zabawa jest najlepsza

Kaszuby Południowe

Dobrym sposobem na ucieczkę od chłodu morskiej bryzy Bałtyku jest wybranie się na Kaszuby, gdzie skorzystamy z uroków natury, rozbudowanej sieci dróg i ścieżek rowerowych oraz jezior i rzek. Jednocześnie przez większą odległość od morza nie narażamy się na niskie temperatury. To dobry wybór dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu.

Poznań

Zdjęcie Poznań / 123RF/PICSEL

Majówka to dobry pomysł na szybki city break. Poznań jako jedno z największych polskich miast może zaproponować nie tylko wiele atrakcji, ale także interesującą sferę restauracyjną oraz imprezową. Podczas majowego weekendu znajdziemy mnóstwo ofert dotyczących zajęć na świeżym powietrzu oraz w muzeach. Poznań to idealne miejsce na wyjazd dla osób, które lubią się bawić oraz rodzin z dziećmi.

Podczas majówki warto skupić się na zabytkach, które możemy zobaczyć na świeżym powietrzu. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się wiosenną pogodą. 1 maja termometry wskażą 19 st. C. Kolejne dni także będą ciepłe, ale mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

W Poznaniu warto zwiedzić Ostrów Tumski, który jest wyspą na Warcie o bogatej historii. Fanom sztuki spodoba się Stary Browar, który obecnie stanowi centrum handlowe, a także centrum sztuki. Jeśli pogoda nie będzie przystępna, można udać się do Palmiarni Poznańskiej, w której ciepły klimat pozwoli nam zapomnieć o niskich temperaturach. Jako jedna z najbardziej klasycznych atrakcji w Poznaniu to oczywiście Zamek Królewski, czy Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Szukasz spokoju w weekend majowy? Te miejsca pozwolą ci odpocząć