Gdzie na weekend? Ranking najlepszych europejskich miast idealnych na city break

Najlepsze miejsca na weekend według Travel + Leisure

Nowojorski magazyn Travel + Leisure, jedno z najważniejszych źródeł informacji dla podróżników na całym świecie, opublikowało swój najnowszy ranking najpiękniejszych miast Europy. W zestawieniu na rok 2024 wyróżniono miejsca, które zachwycają swoją architekturą, kulturą, kuchnią i wyjątkową atmosferą.

Oto bardziej dokładne opisy miast, które w zestawieniu zajęły pięć pierwszych miejsc.

Florencja, Włochy

Florencja, serce Toskanii, to miasto, które niezmiennie fascynuje i przyciąga turystów z całego świata. Znane jako kolebka Renesansu, jest domem dla niektórych z najważniejszych dzieł sztuki i architektury na świecie. Spacerując po Florencji, można podziwiać majestatyczną katedrę Santa Maria del Fiore z charakterystyczną kopułą Brunelleschiego, baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju Ghibertiego oraz liczne pałace i kościoły, które zachwycają swoją historią i pięknem.

Miłośnicy sztuki muszą koniecznie odwiedzić Galerię Uffizi, gdzie znajdują się dzieła Botticellego, Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Florencja to również raj dla smakoszy - to tutaj można spróbować prawdziwej toskańskiej kuchni, od wyśmienitych win po tradycyjne dania, takie jak bistecca alla fiorentina.

We Florencji znajduje się majestatyczna katedra Santa Maria del Fiore z charakterystyczną kopułą Brunelleschiego, która góruje nad miastem 123RF/PICSEL

Funchal, Portugalia

Funchal, stolica portugalskiej wyspy Madera, to miasto pełne kontrastów, które łączy w sobie piękno natury i bogactwo kulturalne. Znane ze swoich malowniczych ogrodów, takich jak Jardim Botânico da Madeira, oraz winnic produkujących słynne wino madeira, Funchal oferuje turystom niezapomniane wrażenia. Starówka Funchal to labirynt wąskich uliczek, które kryją w sobie urokliwe kawiarnie, restauracje serwujące lokalne specjały i liczne sklepy z rękodziełem.

Miasto jest również znane ze swoich festiwali, takich jak słynny Festiwal Kwiatów, który co roku przyciąga tysiące turystów. Funchal to także doskonała baza wypadowa do eksploracji całej wyspy, która oferuje niezliczone szlaki turystyczne, malownicze krajobrazy i piękne plaże.

Funchal to stolica wyspy Madera, które z jednej strony zachwyca pięknem natury, a z drugiej bogactwem kulturowym 123RF/PICSEL

San Sebastian, Hiszpania

San Sebastian, perła Baskonii, to miasto, które urzeka swoim wyjątkowym położeniem nad Zatoką Biskajską i niezwykłą atmosferą. Słynie z pięknych plaż, takich jak La Concha i Zurriola, które są idealnym miejscem do relaksu i uprawiania sportów wodnych. San Sebastian to również mekka dla smakoszy - miasto może się pochwalić największą liczbą restauracji z gwiazdkami Michelin w przeliczeniu na mieszkańca na świecie.

Warto odwiedzić słynne pintxos bary, gdzie serwowane są małe, ale niezwykle smakowite przekąski. Kulturalne serce miasta bije w okolicach Starego Miasta (Parte Vieja), gdzie znajdują się liczne zabytki, takie jak kościół św. Wincentego czy bazylika św. Marii. Miasto jest również znane z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, który co roku przyciąga gwiazdy kina z całego świata.

San Sebastian urzeka swoim wyjątkowym położeniem nad Zatoką Biskajską oraz słynie z pięknych plaż 123RF/PICSEL

Marbella, Hiszpania

Marbella, położona na słonecznym wybrzeżu Costa del Sol, to synonim luksusu i elegancji. To miasto przyciąga turystów swoimi pięknymi plażami, luksusowymi hotelami i ekskluzywnymi restauracjami. Starówka Marbelli, z wąskimi uliczkami, bielonymi domami i urokliwymi placami, zachowała swój tradycyjny andaluzyjski charakter.

Warto zobaczyć Plac Pomarańczowy (Plaza de los Naranjos), który jest sercem miasta i idealnym miejscem na chwilę relaksu przy filiżance kawy. Marbella to również mekka dla miłośników golfa - w okolicy znajduje się wiele doskonale przygotowanych pól golfowych. Życie nocne w Marbelli toczy się głównie w luksusowej dzielnicy Puerto Banús, gdzie cumują jedne z najpiękniejszych jachtów na świecie i znajdują się najmodniejsze kluby i restauracje.

Marabella to idealne miasto dla tych, który podczas wyjazdu pragną zaznać odrobiny luksusu 123RF/PICSEL

Stambuł, Turcja

Stambuł, miasto leżące na styku Europy i Azji, to miejsce, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Jego bogata historia i kultura sprawiają, że jest to jedno z najbardziej fascynujących miast na świecie. W Stambule można podziwiać niezwykłe zabytki, takie jak Hagia Sophia, Błękitny Meczet czy Pałac Topkapi, które przypominają o chwalebnej przeszłości miasta.

Będąc w Stambule, nie można pominąć miejsca, jakim jest Wielki Bazar (Kapalıçarşı). Jest to jeden z największych i najstarszych targów na świecie, gdzie można kupić wszystko, od przypraw, przez biżuterię, po wyroby skórzane. Z kolei spacer po Dzielnicy Sultanahmet to podróż przez wieki, gdzie każdy zakątek kryje w sobie kawałek historii. Stambuł to również miasto pełne życia, z tętniącymi energią ulicami, gdzie mieszają się zapachy i dźwięki, tworząc niepowtarzalną atmosferę.

Stambuł to miasto, w którym na własnej skórze można poczuć, jak Wschód spotyka się z Zachodem 123RF/PICSEL

Ranking najlepszych miast na city break

Pełna lista najlepszych miast na weekendowy city break według Travel + Leisure prezentuje się następująco:

Florencja, Włochy

Funchal, Portugalia

San Sebastian, Hiszpania

Marbella, Hiszpania

Stambuł, Turcja

Porto, Portugalia

Rzym, Włochy

Barcelona, Hiszpania

Madryt, Hiszpania

Lizbona, Portugalia

Sewilla, Hiszpania

Edynburg, Szkocja

Granada, Hiszpania

Siena, Włochy

Bodrum, Turcja

Tomasz Schuchardt o rodzinnej miejscowości: Miałem jakiś kompleks pochodzenia INTERIA.PL