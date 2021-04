Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia przekreśliły wiele planów na długi weekend majowy. Mamy jednak dobrą wiadomość: nie wszystko stracone! Wciąż możecie spędzić majówkę swojego życia w pięknym miejscu i bezpiecznie, bo z daleka od tłumów. Z książki „Gdzie w Polsce na weekend” Katarzyny Węgrzyn, wydanej nakładem wydawnictwa Znak, wybraliśmy dla was 16 atrakcyjnych miejsc – po jednym z każdego województwa. W sam raz na jednodniowe wycieczki.

Zdjęcie Twierdza Srebrna Góra / 123RF/PICSEL

Twierdza Srebrna Góra (woj. dolnośląskie)

Ta największa twierdza górska w Europie położona jest na styku Gór Sowich i Gór Bardzkich. Ma ciekawą historię i gwarantuje piękne widoki. Jej budowa ruszyła w 1765 roku i trwała 12 lat. Do twierdzy należy obszar o powierzchni aż 100 hektarów. Jej mury są imponujące, wysokie na 30 metrów, a ich szerokość w zależności od miejsca waha się od 8 do 12 metrów. Twierdza była pomyślana jako całkowicie samowystarczalny obiekt, który mógł pomieścić nawet 5 tysięcy żołnierzy. Życie w niej nie było jednak usłane różami, a przeżywalność w stacjonujących tu oddziałach pruskiej armii wynosiła 20 procent.

Twierdza jest obecnie udostępniona do zwiedzania, oprowadzają po niej przewodnicy ubrani w mundury z epoki, którzy opowiadają przy okazji historię całego regionu. Na górze znajdują się punkty widokowe, a po zakończonym zwiedzaniu chętni mogą spróbować swoich sił na strzelnicy.

Morfeta w Jastrzębiku (woj. małopolskie)

Zdjęcie Mofeta w Jastrzębiku / Marian Zubrzycki

Czym jest mofeta? To naturalny otwór w Ziemi, przez który z jej wnętrza wydobywa się na powierzchnię chłodny (o temperaturze poniżej 100 stopni Celsjusza) wyziew gazu, głównie dwutlenku węgla. Uwalnia się on z sykiem bezpośrednio z suchego gruntu, a jego stężenie jest tak wysokie, że tuż przy powierzchni sięga nawet do 95 procent. Żaden żywy organizm nie ma szans przeżyć w bezpośrednim sąsiedztwie mofet z uwagi na brak tlenu.



Mofeta im. prof. Henryka Świdzińskiego jest największa i najwydajniejsza w Polsce. Ma powierzchnię około 25 metrów kwadratowych, a ilość wydobywającego się tam gazu szacuje się na 10 metrów sześciennych na minutę. Gaz wydobywa się w tym miejscu stale, z ocembrowanych zbiorników wodnych w postaci bąbelków.



Gmina Muszyna udostępniła mofetę turystom, zamontowano tablice informacyjne, schodki i kładkę, obudowano także dwa miejsca, gdzie z wody wydobywają się gazy. Z uwagi na towarzyszące im odgłosy nazywane są Bulgotką i Dychawką. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, gromadzi się więc przy ziemi. Jeśli nie rozwieje go wiatr, zabija wszystkie unoszące się nad mofetą owady, czasem ptaki, były również przypadki padania owiec.



Arboretum w Jaworznie (woj. śląskie)

Zdjęcie Arboretum w Jaworznie / 123RF/PICSEL

Park Gródek - potocznie nazywany polskimi Malediwami lub polską Chorwacją - to kamieniołom z rajskimi widokami położony na terenie Jaworzna. Od niedawna cały ten obszar nosi oficjalną nazwę - Arboretum w Jaworznie. Od kiedy internet obiegły zdjęcia tego niezwykłego miejsca, stało się ono ogólnopolskim hitem turystycznym.

Dziś jest to jedna z największych okolicznych atrakcji, dla której przyjeżdżają tutaj płetwonurkowie z całej Europy. Niezwykły kolor wody szybko zaczął przyciągać spacerowiczów, władze postanowiły więc uatrakcyjnić teren. W 2017 roku pojawiła się kręta kładka nad zbiornikiem wodnym, która umożliwia spacerowanie bezpośrednio nad wodą i podglądanie podwodnego świata. Niestety, mimo zjawiskowego wyglądu zbiorników nie można się w nich kąpać, a to ze względu na skład chemiczny wody.

Plaża w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)

Zdjęcie Plaża w Trzęsaczu / Krzysztof Wojciewski

Plaża w Trzęsaczu położona jest poniżej kilkunastometrowego klifu, którego wysokość odpowiada 5-piętrowemu budynkowi. Na jego szczycie znajdują się ruiny kościoła. Gotycki budynek został zbudowany w XIV wieku pośrodku wsi, w odległości 2 kilometrów od morza. Z czasem zaczęło nasilać się tutaj zjawisko abrazji polegające na ścieraniu dolnej części brzegu morskiego przez luźny materiał skalny unoszony przez wodę. W połowie XVIII wieku kościół znajdował się już zaledwie 58 metrów od klifu, a mieszkańcy próbowali na różne sposoby powstrzymać erozję. Matka natura nie dała jednak za wygraną. Ze względów bezpieczeństwa świątynię zamknięto 2 sierpnia 1874 roku, a w 1900 roku woda podmyła brzeg w taki sposób, że ten, osuwając się do morza, zabrał ze sobą północną ścianę kościoła. Do dzisiaj z kościoła zachowała się jedynie część południowej ściany o długości 12 metrów i wysokości 6 metrów, zabezpieczona specjalną opaską brzegową.

Sama plaża w Trzęsaczu ma 2 kilometry długości, 40 metrów szerokości i w sezonie zmienia się w strzeżone kąpielisko.

Twierdza Kostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie)

Zdjęcie Twierdza Kostrzyn nad Odrą widziana z lotu ptaka / Bartek Sadowski / Agencja FORUM

Kostrzyn nad Odrą przez wieki był dynamicznie rozwijającym się miastem, które z racji dogodnego po[1]łożenia obronnego zostało w XVI wieku stolicą Nowej Marchii, jednej z części Świętego Cesarstwa Rzymskiego, i przekształciło się we wzorowaną na włoskich fortecach twierdzę. O jej potędze może świadczyć fakt, że wytrzymała oblężenie armii szwedzkiej i cesarskiej. Niestety w marcu 1945 roku w wyniku ekspansji wojsk radzieckich i ostrzału artyleryjskiego Kostrzyn został niemal całkowicie zmieciony z powierzchni ziemi. Zniszczeniu uległo 95 procent tkanki miejskiej. Z tego powodu miasto nazywane jest polskimi Pompejami lub polską Hiroszimą.

Po zakończeniu II wojny światowej nowy układ granic podzielił stary Kostrzyn, leżący na obu brzegach Odry, pomiędzy Polskę i NRD. Władze ludowe zadecydowały o nieodbudowywaniu miasta w tym samym miejscu, pozostali na miejscu mieszkańcy zostali wysiedleni, a pamięć o dawnej świetności Kostrzyna zaczęła zanikać. Dziś po wielu latach spod hałd ziemi wyłoniły się ruiny starych kamienic, bruki uliczek i chodniki.



Supraśl (woj. podlaskie)

Położone nieopodal Białegostoku miasto jest jednym z hitów Podlasia; przypadnie do gustu zwłaszcza miłośnikom podróży w duchu slow. Leży nad rzeką o nazwie Supraśl, otoczone jest Puszczą Knyszyńską i posiada status uzdrowiska. Jego początki datowane są na rok 1500, kiedy to założono tu pierwszy klasztor prawosławnych mnichów.

Podczas I wojny światowej miasto opuścili prawosławni mnisi, a w trakcie kolejnej - Żydzi, wywiezieni w większości do obozu w Białymstoku. Mimo sporych zniszczeń zachowała się część zabytków sakralnych Supraśla. Największym z nich jest obecny monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy, pobazyliański zespół klasztorny z interaktywnym muzeum sztuki.

