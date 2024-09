To jednak nie wszystko, co wieś Dubne ma do zaoferowania odwiedzającym. Oprócz cerkwi możemy zobaczyć tam również XIX-wieczne spichlerze, które pełniły funkcję magazynów rolniczych. Charakteryzują się one unikalną konstrukcją, z kolebkowymi stropami pokrytymi gliną, która miała chronić przed pożarami.