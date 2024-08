Najlepszy czas na odwiedzenie Szczawnicy to miesiące letnie, kiedy to fioletowe wzgórza otaczające uzdrowisko zakwitają lawendą. To niewielkie miasteczko, które niegdyś było ulubionym miejscem wypoczynku wielu znanych Polaków, jak Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus, dziś wciąż przyciąga turystów swoim urokiem.

"Lawendowe wzgórza" to miejsce, które warto odwiedzić, by połączyć odpoczynek w górskim klimacie z doświadczeniem śródziemnomorskiej atmosfery.

Na ich plantacji rośnie niemal 8 tysięcy sadzonek lawendy, co czyni to miejsce niezwykle fotogenicznym. Jak wyjaśnia Mateusz Zachwieja, inspiracją do stworzenia plantacji była pasja jego żony do fotografii.