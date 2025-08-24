Kobiety 55+ chętniej decydują się na wakacje solo

Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w eSky.pl, podkreśla, że coraz więcej kobiet po 55. roku życia decyduje się na podróże solo i to z własnego wyboru, a nie z jakiejkolwiek konieczności. Dane są bardzo optymistyczne i potwierdzają narastający trend - w pierwszej połowie roku liczba takich rezerwacji wzrosła aż o 32 proc. Najczęściej są to wyjazdy wypoczynkowe. Dlaczego właśnie w tym wieku? Dojrzałe kobiety traktują swoje podróże jako sposób na spełnianie długo odkładanych pragnień, budowanie wewnętrznej siły i pewności siebie, a nierzadko także jako formę terapii w obliczu ważnych życiowych zmian - takich jak rozpoczęcie emerytury czy moment, gdy dzieci opuszczają rodzinny dom. Niekiedy spróbowanie nowych rzeczy, może okazywać się prostsze, gdy mamy więcej dla siebie wolnego czasu.

Starsze kobiety cenią sobie samodzielność i niezależność w trakcie podróży 123RF/PICSEL

Ile wydają na wakacje?

Blisko dwie trzecie podróżujących kobiet w wieku 55+ wybiera zakwaterowanie w hotelach o wysokim standardzie, czyli w obiektach 4- i 5-gwiazdkowych. To wyraźny sygnał, że komfort i jakość usług są dla tej grupy niezwykle istotne. Średni koszt takiego wyjazdu oscyluje wokół 3000 zł, co sprawia, że seniorki często wydają więcej niż inne grupy podróżnych.

Eksperci podkreślają także, że coraz większą wagę przywiązuje się do formy wyżywienia. Najpopularniejsze są pakiety obejmujące jedynie śniadania - dają swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i sprzyjają większej niezależności. Z kolei niemal jedna trzecia pań decyduje się na opcję all inclusive, która zapewnia pełen komfort, brak konieczności organizowania posiłków i poczucie bezpieczeństwa podczas całego pobytu. Tego typu wybory pokazują, że kobiety świadomie podejmują decyzje podróżnicze i śmiało dopasowują je do swoich indywidualnych potrzeb.

Samotne podróże seniorek - co jest dla nich istotne?

Najważniejszym aspektem dla podróżujących kobiet 55+ jest poczucie bezpieczeństwa - zarówno podczas wyboru kierunku, jak i na każdym etapie planowania wyjazdu. Klientki cenią sobie maksymalną przejrzystość oferty i łatwość w podejmowaniu decyzji, a także dostęp do pełnych pakietów ubezpieczeń, które chronią zarówno w sytuacjach zdrowotnych, jak i przy nagłych zmianach planów.

Dla wielu pań "samotność" podczas podróży nie jest przerażająca. Za to kluczowe jest połączenie niezależności z możliwością nawiązania nowych znajomości. Dlatego dużym powodzeniem cieszą się kameralne wycieczki z przewodnikiem, wspólne warsztaty kulinarne czy spotkania przy lokalnym jedzeniu. Są to aktywności, które pozwalają integrować się bez utraty własnej autonomii.

Dla dojrzałych kobiet coraz ważniejsze są także autentyczne doświadczenia i komfort psychiczny, a nie przepych czy prestiż. Luksus to dziś spokojna logistyka, życzliwa obsługa i możliwość pełnego zanurzenia się w lokalnej kulturze. Panie nie szukają wyłącznie perfekcyjnych zdjęć z podróży, lecz przede wszystkim inspiracji i prawdziwych emocji.

Kobiety chętniej decydują się na podróże w pojedynkę 123RF/PICSEL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL