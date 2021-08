Jesienne kierunki urlopowe: Gdzie Covid-19 nie pokrzyżuje nam planów?

Poza sezonem jest nie tylko taniej, ale także nie ma tylu turystów. Co warto wiedzieć o niektórych jesiennych kierunkach urlopowych?

Pamiętajmy, by przed planowanym wylotem sprawdzić wszelkie informacje dotyczące podróży do danego kraju i przestrzegać wszelkich obostrzeń. Oto kilka głównych zaleceń dla podróżujących.

Grecja

Na jesień poleca się Grecja, która we wrześniu zachęca wycieczkami po winnicach i winobraniami. Chociaż w Grecji kontynentalnej temperatury znacznie spadają, to np. na Krecie nadal trwa lato. Im dalej na południe, tym cieplej. Ponadto jesienią w Grecji pogoda dopisuje, ceny są znacznie niższe, a turystów coraz mniej.



Chociaż w Grecji kontynentalnej temperatury znacznie spadają, to np. na Krecie nadal trwa lato

Przede wszystkim osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem oraz testu antygenowego, który został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem. Mimo tego każda osoba może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia.



Z testu PCR są jedynie zwolnione osoby, u których minęło 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki. Natomiast ozdrowieńcy mogą wjechać do Grecji na podstawie zaświadczenia o przejściu COVID-19 ważnego w terminie od 30 do 180 dnia po pierwszym pozytywnym wyniku testu.



W Grecji w przestrzeniach publicznych zamkniętych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. W muzeach jest możliwe zwiedzanie jedynie ekspozycji zewnętrznych.

Podobnie jest z restauracjami, w których usługi są świadczone również tylko na zewnątrz. W transporcie publicznym maksymalnie może być zajętych 65 proc. miejsc, natomiast na plaży, która ma 1000 m² może przebywać do 120 osób.



Włochy

Kolejnym często odwiedzanym krajem jesienią są Włochy, które nawet poza sezonem oferują wiele atrakcji.



Jesienią warto odwiedzić Wenecję i Florencję. Zwiedzanie tych miast zdecydowanie przypadnie do gustu osobom, które nie przepadają za upalnymi temperaturami.



Jeśli jednak jesienią chcemy spędzić urlop w ciepłym miejscu i zażyć kąpieli w morzu, to idealnym kierunkiem będzie Sardynia. Należy pamiętać także o Rzymie, ale to miasto poleca się do odwiedzenia nie tylko jesienią. Wybierając się do kraju pizzy i makaronu warto wiedzieć o kilku wymaganiach.



Podróżujący do Włoch powinien przedstawić Unijny Certyfikat Covid w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim mówiący o ukończeniu całego cyklu szczepień, przebytej chorobie COVID-19 lub negatywnym wyniku testu wymazowego. W przypadku nieokazania konieczne jest poddanie się 10-dniowej kwarantannie.



Jesienią warto odwiedzić Wenecję i Florencję

Przedstawienie unijnego certyfikatu jest niezbędne także w przypadku chęci odwiedzenia np. miejsc kultury lub spożywania posiłku wewnątrz lokalu. Ponadto konieczne jest zarejestrowanie przyjazdu na platformie internetowej EU Digital Passenger Locator Form.



Oprócz tego wybierając się do Włoch, należy sprawdzić, w jakiej strefie znajduje się miejsce naszego wypoczynku. W głównej mierze pobyt we Włoszech jest uzależniony od obowiązujących tam obostrzeń lokalnych i regionalnych. Ponadto obowiązuje tam nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.

Hiszpania

Zwiedzając Hiszpanię jesienią, z pewnością można odetchnąć od upalnych temperatur, dlatego też to idealny czas na zwiedzanie.



Jesienią warto wybrać się do Andaluzji, w której nawet w listopadzie jest 20° C i słońce. Warto odwiedzić Malagę, Grenadę lub Sewillę. To miejsca, które zaskakują architekturą i przypadną do gustu fanom długich spacerów uliczkami miast.



Nieco wcześniej, bo we wrześniu można wybrać się na Costa del Sol, czyli Wybrzeże Słońca. Zachwyca ono pięknymi plażami, piękną pogodą i pyszną kuchnią.



Podróżujący do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązania do wypełnienia formularza sanitarnego. Dzięki temu generowany jest kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.



Warto wybrać się do Andaluzji, w której nawet w listopadzie jest 20° C i słońce

Ponadto osoby przybywające do Hiszpanii z państw znajdujących się na liście regionów ryzyka muszą okazać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19, zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 lub zaświadczenie o przebyciu COVID-19.



W Hiszpanii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej zamkniętej oraz tych miejscach, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu.

Chorwacja

Chorwacja to kraj, który w sezonie bije rekordy popularności. Przyciąga piękną pogodą oraz nadmorskimi plażami. Warto podkreślić, że Chorwacja może być także jesiennym kierunkiem urlopowym.



Jesienią temperatura może sięgać nawet 25° C. Taka pogoda z pewnością będzie sprzyjać m.in. zwiedzaniu murów miejskich Dubrownika lub odwiedzeniu Parku Narodowego Jezior Plitwickich, a także żeglowaniu. Jesień to dobry czas na rejs jachtem oraz wędrówki górskie.



Obecnie podróżujący do Chorwacji z państw członkowskich UE, państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen muszą okazać Unijny Certyfikat COVID.



Będąc w Chorwacji, warto wybrać się do Parku Narodowego Jezior Plitwickich

Turyści, którzy go nie posiadają, mają obowiązek przedstawienia jednego z poniższych dokumentów. Może to być m.in. nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy, zaświadczenie o przyjęciu szczepionki lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19.



W przypadku nieokazania żadnego z tych dokumentów podróżujący będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę. W Chorwacji nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych takich jak np. obiekty handlowe lub środki transportu publicznego.



