Jesienią pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Zimne poranki i chłodne wieczory to jedno, ale w środku dnia aura także może się radykalnie zmienić. Zatem jak przygotować się do wycieczki po górskich szczytach? Co zabrać ze sobą, aby poradzić sobie w każdych warunkach pogodowych?

[...] Najporządniejszym do wycieczek górskich jest towarzystwo złożone z osób wesołych i wytrwałych bez wygórowanych żądań rzeczy niepodobnych w naszych górach, bez wszelkiego komfortu cywilizacji nowoczesnej Walery Eliasz, Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, 1870 rok

Stara zasada naszych babć nadal obowiązuje. W góry chodzimy ubrani na tzw. cebulę. To ważne, aby mieć na sobie cienkie i grube warstwy, które w zależności od temperatury będziemy na siebie wkładać lub z siebie ściągać. Idealnym rozwiązaniem jest bielizna termoaktywna, która doskonale odprowadza wilgoć, dzięki czemu organizm nie wychładza się tak szybko.

Jak wybrać bieliznę termoaktywną

Kluczowy jest rozmiar. Wybierając odzież termiczną, należy zapomnieć o trendzie oversize. Odzież wykonana zazwyczaj z poliamidu, poliestru, elastyny, polipropylenu powinna ściśle przylegać do ciała. Wówczas będzie spełniała swoją funkcję. Decydując się na zakup, powinnyśmy wybrać bluzę i getry. To rozwiązanie sprawi, że nasza skóra podczas całodniowej górskiej wyprawy będzie swobodnie oddychać. Odzież termiczną powinniśmy potraktować jako warstwę podstawową. Natomiast na trekkingową wyprawę konieczne jest, zabranie warstwy wierzchniej.

Polar. Niezastąpiony w górach

Od lat polar jest numerem jeden. Lekki, idealnie odprowadza wilgoć i szybko schnie. Dlatego, jeżeli pogoda dopisze, sprawdzi się jako warstwa wierzchnia naszej górskiej stylizacji. Podobnie jak w przypadku odzieży termicznej, warto zwrócić uwagę na rozmiar. Idealnie, jeśli polar jest dopasowany do ciała. Wówczas odzież lepiej przepuszcza wilgoć, co ma kluczowe znaczenie podczas wysiłku. Zwracajmy też uwagę na krój. Istotna jest wysoka stójka, która w wietrzne dni będzie chronić przed wiatrem, a z chustą lub szalikiem stworzy idealną barierę przed zimnem.



Warto przy zakupie zwrócić uwagę na zakończenia rękawów. Otwór na palec z pozoru może być traktowany jako niepotrzebny bajer. Tymczasem to znakomita ochrona przed zimnem dla naszych dłoni.



Istotny jest także krój polaru. Podczas przymiarek warto się pochylić i sprawdzić, czy polar nie odsłania nam linii bioder i nerek. Jeżeli tak jest, należy wybrać inny model, który ochroni nasze plecy przed górskim chłodem.

Nie wychodź w góry bez kurtki i peleryny

Pogoda w górach jest zmienna o każdej porze roku. Wychodząc na wycieczkę w pełnym słońcu, możemy na górze trafić na burzę lub śnieżycę. I z tym należy się liczyć. Dlatego istotne jest zabieranie trzeciej warstwy zewnętrznej, która będzie chroniła nas przed deszczem i wiatrem.



Wyspecjalizowane w tym zadaniu są kurtki wyposażone w membranę, których największą zaletą jest wodoodporność. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na parametry specjalistycznej odzieży. Współczynnik wodoodporności podaje się w milimetrach. Wyższa wartość świadczy o mniejszej przepuszczalności wody. Przykładowo 8000 mm H2O zda egzamin podczas średnich opadów. Poza kurtką warto mieć także pod ręką pelerynę przeciwdeszczową, którą bez problemów nakryjemy siebie i plecak.

Co zabrać na górską wycieczkę? Czapka i rękawiczki to nie wszystko

Jesienią w górach można spodziewać się także lekkich przymrozków. Dlatego zabranie na wycieczkę czapki, rękawiczek i szalika nie powinno nikogo dziwić. Idealnie podczas górskich wycieczek sprawdzają się chusty wielofunkcyjne. Możemy wykorzystać je jako okrycie głowy, sprawdzą się także w roli szalika.



Na co zwrócić uwagę, wybierając buty na górskie wycieczki?

Wybór butów trekkingowych nie jest prostym zadaniem. I choć ceny zaczynają się od 160 złotych, warto wziąć pod lupę także droższe modele. Pamiętajmy, że to wydatek na lata. Jeżeli postawimy na jakość, buty będą nam służyły przez kilka sezonów i nie rozpadną się po pierwszej wycieczce, a takie przypadki też się zdarzają. Warto zwrócić uwagę na dopasowanie butów do sezonu. Jeżeli jesiennych wypraw w góry jest więcej niż tych letnich, to jest sygnał, aby zainwestować w specjalistyczne obuwie na tę porę roku.

Najlepiej wybrać buty za kostkę, bo lepiej chronią nogę przed skręceniem. Idealnie, kiedy są pół numeru większe, wówczas podczas chodzenia nie będziemy kaleczyć pięt lub paznokci. Zwracajmy uwagę na podeszwę. Im grubsza, tym lepsza, kamieniste szlaki można będzie bez trudu pokonać. Podczas ulewnych dni przydadzą się także stuptuty. Wodoodporne nakładki na nogawki i buty sprawią, że łydka będzie sucha, a woda nie naleje się do środka obuwia. Specjalistyczne ochraniacze są też doskonałym zabezpieczeniem przed błotem.



Zdjęcie Jesienią średnie dobowe temperatury wahają się od 5 do 15 °C. Dlatego nie należy dać się zwieść ładnej pogodzie / Getty Images

Idealny plecak na górskie wycieczki

Zasadnicze pytanie brzmi: Na jak długą wycieczkę się wybieramy i z kim? Jeżeli to ma być jeden dzień w górach, a każdy z naszych współtowarzyszy niesie plecak, to spokojnie zapakujemy się w 10 litrów. Jeżeli poza swoim rzeczami mamy do zabrania też rzeczy dzieci, to warto zastanowić się nad większą pojemnością. Dobrą metodą jest też przyzwyczajanie naszych pociech do noszenia swoich plecaków. Wystarczy, że będzie w nich woda do picia. Chodzi o wyrobie nawyku wśród najmłodszych.



Jaka jest technika pakowania plecaka?

Na dnie układamy wszystko, po co nie będziemy często sięgać. Na spodzie powinny znaleźć się także ciężkie pakunki. Kolejne warstwy to rzeczy, które będą nam potrzebne na postojach. Te najważniejsze pakunki warto mieć pod ręką np. w bocznych kieszeniach plecaka lub w schowku w klapie.



Co zapakować do plecaka na górską wycieczkę

Pamiętajcie, że na wycieczkę w góry zabiera się: odwagę, buty stare, jaja na twardo, przytomność umysłu, świecę łojową, dobry humor, posłuszeństwo dla przewodniczącego, w ogóle trzeba mieć więcej rozumu, niż się go ma w dzień powszedni. Stanisław Witkiewicz, Na przełęczy, 1888 rok

Prowiant jest podstawą górskiej wycieczki. Warto do pojemników zapakować jajka, kanapki, owoce i obowiązkowo tabliczkę czekolady.



Przyda się także butelka wody mineralnej i termos z herbatą. Pamiętajmy, że w schronisku zawsze możemy poprosić o wrzątek. To ważne, aby podczas górskiej wycieczki nie dopuścić do odwodnienia organizmu.



Poza jedzeniem ważny jest telefon komórkowy i power bank. Przed wyjściem w góry powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak mamy zapisane numery telefonów do najbliższych. Warto wprowadzić do opisu angielski skrót ICE- In Case of Emergency, co po polsku oznacza "w razie wypadku".



Zdjęcie Jeżeli wybierasz się na wycieczkę w wysokie partie gór, warto zabrać ze sobą raki lub kijki / 123RF/PICSEL

Jak zastosować skrót ICE w praktyce?

Wystarczy zapisać w kontaktach telefonu następujące osoby, poprzedzając ich nazwę ratunkowym skrótem. Np. ICE mąż, ICE żona, ICE mama, ICE tata, ICE brat, ICE siostra, ICE przyjaciel. W przypadku sytuacji kryzysowej taki zapis ułatwia ratownikom górskim lub innym służbom kontakt z najbliższymi. Przydatnym numerem w górach zawsze jest 112, ale sprawdza się także numer 601 100 300 lub aplikacje, które precyzyjnie określają nasze położenie w górach.

