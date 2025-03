Z jednej strony dotarcie do Gruzji nie stanowi w dzisiejszych czasach dużego problemu. Z Polski dostępne są bezpośrednie loty zarówno do Tbilisi — gruzińskiej stolicy, jak i Kutaisi - trzeciego pod względem wielkości miasta tego intrygującego kraju. Trwają one średnio trzy i pół godziny, więc to idealna opcja osób, które chcą uniknąć długiego czasu transportu podczas swojego wyjazdu.