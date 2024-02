Z dala od zgiełku miast. Tuż przy wodzie, w koronach drzew, pośrodku gór. Glamping , łączący w sobie zakrawający niekiedy o luksus komfort z odosobnieniem i kontaktem z przyrodą, oznacza relaks w ciszy i otoczeniu natury . Pozwala zapomnieć o przemakającym namiocie i cienkim śpiworze, otwierając przed spragnionymi odpoczynku turystami swoje glamourowskie podwoje. Bo to nie zwykły kamping. To kamping w stylu glamour .

- Jeżeli dodamy do siebie bliskość przyrody, piękne widoki i komfort hotelowego pokoju, ale odejmiemy od tego równania zgiełk i tłum, jakiego doświadczamy w dużych obiektach, otrzymamy wzór na glamping - wyjaśnia Bartosz Jędrychowski, CEO w AlohaCamp, platformy do wynajmowania noclegów w naturze. - Zainteresowanie takimi miejscami z roku na rok rośnie. Według naszych badań zainteresowanie glampingiem w 2022 roku było dwa razy większe niż 2-3 lata temu, a jeszcze 10 lat temu słowo glamping praktycznie w Polsce nie istniało. Myślimy, iż można to nazwać już pozytywnym trendem, że coraz więcej osób wybiera na urlop miejsca na uboczu, blisko lasu lub jeziora, a z dala od molochów i zgiełku miast - dodaje.