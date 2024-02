W okresie międzywojennym Latoszyn przeżywał prawdziwe oblężeni e. To wpłynęło na jego szybki rozwój. W uzdrowisku powstał zakład leczniczy, łazienki, karczma oraz kilka pensjonatów, przyciągając swoimi urokami całe rzesze kuracjuszy. W latach 30. XX wieku tamtejsze źródła mineralne wykorzystywano przede wszystkim do leczenia chorób reumatycznych. Latoszyn był wówczas numerem jeden wśród uzdrowisk, popularnością prześcigając nawet Krynicę-Zdrój i Szczawnicę .

Kres dynamicznemu rozwojowi Latoszyna dała na długo II wojna światowa. Uzdrowisko zostało zrównane z ziemią, a stare źródła wody mineralnej zasypane. Słuch o Latoszynie zaginął na długie lata. Wszystko jednak do momentu.

Od ścierniska do... uzdrowiska. Latoszyn Zdrój po latach wraca do łask

Przygotowania do reaktywacji uzdrowiska w Latoszynie trwały niemal 20 lat. Konieczne okazało się bowiem dokonanie nowych odwiertów oraz przeprowadzenie badań terenu. Dopiero w 1990 roku wody Latoszyna znów oficjalnie uznano za lecznicze , a sama miejscowość otrzymała status obszaru ochrony uzdrowiskowej. A wtedy - wszystkie ręce na pokład.

7 grudnia 2022 roku na mapie Polski pojawił się więc nowy kierunek dla kuracjuszy, widniejące od tamtego momentu pod oficjalną nazwą Uzdrowisko Latoszyn . To piąta, obok Polańczyka, Horyńca-Zdroju, Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju, miejscowość uzdrowiskowa na Podkarpaciu.

Latoszyn od lat słynie z wód zdrojowych o właściwościach leczniczych, przeznaczonych do kuracji pitnych, inhalacji, kąpieli i płukania jam ciała. Woda siarczkowo-wapniowa z Latoszyna wspomaga leczenie chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych, nerwobóli i porażeń, a także chorób skóry oraz układu nerwowego i ruchowego. Polepsza również przemianę materii.

Sam Latoszyn zachwyca malowniczymi widokami oraz spokojem. Na terenie miejscowości podziwiać można między innymi zabytkowe ruiny XVI-wiecznej wieży mieszkalnej, wybierając się kolejno na spacer po parku zdrojowym. Wokół zakładu Latoszyn Zdrój rozciąga się bowiem rozległy teren zielony, idealny do krótszych lub dłuższych przechadzek. Stamtąd dostrzec można słynne wzgórze Palana Gera, skąd biły pierwsze lecznicze źródła, zatrzymując się również przy punkcie widokowym czy zabytkowym cmentarzu. Latoszyn to miejsca idealne, by nabrać oddechu od pędu codzienności.