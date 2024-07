Calmcation - nowy trend zyskuje popularność wśród Polaków. Na czym polega?

W ostatnich latach, wśród polskiej klasy średniej, na popularności zyskuje nowy trend wakacyjny - calmcation (połączenie słów "vacation" (urlop) oraz "calm" (spokój). To forma wypoczynku, która zamiast długich podróży i intensywnego zwiedzania, kładzie nacisk na maksymalny relaks i regenerację. Calmcation to powrót do natury w poszukiwaniu wytchnienia i spokoju, a także czerpanie przyjemności z prostych rzeczy.

Podstawą calmcation jest bliski kontakt z naturą. Wybierając się na wakacje, coraz więcej osób decyduje się na noclegi w miejscach takich jak domki letniskowe w lesie, namioty nad jeziorem czy agroturystyka w małych miejscowościach. Bliskość przyrody pozwala na głęboki relaks i regenerację organizmu, co jest trudne do osiągnięcia w zatłoczonych kurortach.

Mniejszy hałas, czystsze powietrze i możliwość obcowania z naturą to idealne warunki do odpoczynku. Spacer po lesie, kąpiele w jeziorze, a nawet proste czynności, takie jak zbieranie jagód czy grzybów, to doskonały sposób na odstresowanie i tzw. reset organizmu. Tego rodzaju wyjazdy nie tylko sprzyjają zdrowiu fizycznemu, ale również psychicznemu, pomagając odzyskać równowagę i wewnętrzny spokój.

Obecnie znalezienie tego typu noclegów jest bardzo proste. Istnieje wiele polskich portali rezerwacyjnych takich jak Slow Hop, Aloha Camp, czy też zagraniczne Airbnb, które umożliwiają proste wyszukanie i zarezerwowanie kameralnego noclegu na łonie natury.

— Widzimy wyraźnie, że Polacy i nie tylko nie chcą już jeździć do wielkich hotelowych molochów czy miejsc sygnowanych logotypami znanych wakacyjnych franczyz. Dziś szukamy ustronnych miejsc, które mocno się wyróżniają i pozwalają wypocząć w zgodzie z naturą - mówi w rozmowie z Business Insiderem Agnieszka Lekszycka z AlohaCamp.

Unikanie długich podróży. Wakacje zaczynają się już od wyjścia z domu

Większość z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że podróż to najmniej przyjemna część wakacji. Długie oczekiwanie na dworcu lub lotnisku, podróżowanie w zatłoczonych środkach transportu publicznego, czy też stanie w korkach sprawia, że wakacje stają się niezwykle męczące.

Calmcation zakłada rezygnację z takich podróży. Zamiast więc spędzać długie godziny w samolotach czy samochodach, Polacy chętnie wybierają bliższe miejsca, do których mogą dostać się w zaledwie kilka godzin. Dzięki temu wakacje mogą rozpocząć się już w momencie wyjazdu, a my unikamy zbędnego stresu i zmęczenia związanego z długą podróżą.

Krótka podróż do malowniczej wioski czy niewielkiego miasteczka może być równie satysfakcjonująca, jak daleki wyjazd do egzotycznego kraju. Polska ma wiele do zaoferowania - od urokliwych miejsc nad Bałtykiem, przez malownicze Mazury, po górskie chaty w Bieszczadach. Taki wybór destynacji pozwala nie tylko na relaks, ale również na odkrywanie uroków własnego kraju.

Powrót do prostych przyjemności. Zamiast zwiedzania, czytanie książek czy powolne spacery

Koncepcja calmcation to również powrót do prostych, często zapomnianych przyjemności. Zamiast intensywnego zwiedzania, calmcation proponuje spędzanie czasu na czytaniu książek, powolnych spacerach, medytacji, czy też długich rozmowach przy ognisku. Chodzi w szczególności o aktywności, które pozwolą nam się wyciszyć i zrelaksować.

Minimalizm i świadome przeżywanie każdej chwili to kluczowe elementy calmcation. Ograniczenie bodźców zewnętrznych, takich jak hałas czy natłok informacji, pomaga w pełni cieszyć się obecną chwilą, a także doceniać piękną scenerię, jaka nas otacza.

Detoks od technologii. Calmcation to doskonały sposób na odcięcie się od wirtualnego świata

Calmcation to również doskonała okazja do technologicznego detoksu. W dobie wszechobecnych smartfonów, laptopów i ciągłego dostępu do internetu, wiele osób odczuwa potrzebę odłączenia się od cyfrowego świata. Wyjazd na calmcation to idealny moment, aby na chwilę zapomnieć o pracy i mediach społecznościowych.

Podczas pobytu na łonie natury można całkowicie wyłączyć elektronikę i skupić się na otaczającej przyrodzie. Taki detoks pomaga oczyścić umysł, poprawia jakość snu i pozwala na pełne zaangażowanie w aktywności na świeżym powietrzu. Brak stałego dostępu do technologii sprzyja również nawiązywaniu głębszych relacji z bliskimi. Dla wielu osób calmcation staje się szansą na odzyskanie równowagi w życiu i znalezienie harmonii pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

