Niedawno zapytaliśmy naszych czytelników, która wieś w Polsce zasługuje na miano tej najpiękniejszej. Wśród odpowiedzi pojawiły się miejsca takie jak Międzygórze w woj. dolnośląskim, Zalipie w Małopolsce, a także Kluki położone na Pomorzu. Jednakże najczęściej udzielaną odpowiedzią okazała się Lanckorona , nieduża wieś położona w województwie małopolskim. Za co więc Polacy uwielbiają Lanckoronę i co możemy tam zobaczyć?

Nazwa Lanckorona pochodzi z języka niemieckiego, od słów "Land" i "Krone", co można przetłumaczyć jako "korona kraju" lub "korona ziemi". Wieś została założona w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego i ma wyjątkowo bogatą historię, w tym epizody z czasów konfederacji barskiej, kiedy to miały tam miejsce ważne bitwy. Położona niecałą godzinę drogi od Krakowa , miejscowość ta przyciąga turystów swoją XIX-wieczną architekturą, uroczymi uliczkami i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. Położona na zboczu Góry Lanckorońskiej, oferuje unikalny klimat małego miasteczka z przytulnymi kawiarniami i pięknymi widokami. Jednym z największych skarbów Lanckorony jest jej rynek, który zyskał miano "żywego skansenu" . Otoczony drewnianymi chatami z XIX wieku, brukowany rynek to miejsce, które przeniesie nas w czasie. Architektura wsi, z charakterystycznymi domami z gontem, ganeczkami i podcieniami, tworzy niezwykle klimatyczną scenerię, która na myśl przywodzi urokliwe włoskie miasteczka. Obecnie jest znana z corocznego Festiwalu Aniołów , który odbywa się w grudniu. Podczas festiwalu rynek ożywa dzięki jarmarkom, wernisażom i koncertom. Anioły, będące symbolem Lanckorony, można znaleźć na każdym kroku w miejscowych galeriach i sklepach, a także w formie ceramiki, z której miejscowość również słynie.

W Lanckoronie znajduje się wiele atrakcji turystycznych, w tym Muzeum Regionalne prof. Antoniego Krajewskiego. Muzeum to gromadzi zbiory etnograficzne, w tym meble, narzędzia rolnicze i stroje z regionu. Szczególnie interesująca jest makieta przedstawiająca wygląd wsi sprzed wielkiego pożaru w 1869 roku. Na wzgórzu nad wsią znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku zbudowanego z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Z zamku, choć obecnie w ruinie, roztaczają się piękne widoki na okolicę. Spacer po Górze Lanckorońskiej pozwala na podziwianie malowniczych krajobrazów i odwiedzenie licznych tras turystycznych, takich jak Aleja Zakochanych, Aleja Cichych Szeptów, czy Dawny Trakt Królewski. Lanckorona to również idealne miejsce na romantyczne wycieczki. Miejscowość oferuje wiele urokliwych miejsc na spacery i rowerowe przejażdżki, dzięki czemu jest popularnym celem dla zakochanych. Z Góry Lanckorońskiej roztacza się panoramiczny widok, który zachwyca o każdej porze roku.

Z turystycznego ruchu w Lanckoronie zadowolony jest również pan Jacek właściciel galerii ceramiki artystycznej oraz kawiarni Cafe Arka. Jak też wyjaśnia, napływ turystów nie wpływa negatywnie na życie mieszkańców, a wręcz przeciwnie: - Myślę, że lanckoronianie od dawna już przyzwyczaili się do turystów. Są pomocni i wyrozumiali, bo wiedzą, że ogrom osób i lokali korzysta z zysków z turystyki, w tym lokale gastronomiczne, sklepy spożywcze, hotele, czy pensjonaty. To cieszy, miasteczko żyje.

Jednakże padają też nieco inne opinie. Napływ turystów w sezonie, zwłaszcza tych odwiedzających Lanckoronę na jeden dzień lub weekend, stanowi wyzwanie dla nowej władzy wsi i bywa uciążliwy dla mieszkańców.



- W Lanckoronie dużym problemem jest sprawa nieprawidłowego parkowania - wyjaśnia nam pani Tatiana.



Jak wytłumaczyła, najbardziej uciążliwe dla mieszkańców są krótkie wizyty turystów, którzy przyjeżdżają do Lanckorony samochodami na kilka godzin lub jeden dzień.



- Moim zdaniem przyczyną tego jest brak bezpośredniego połączenia z Krakowem. Zapewne wiele osób wolałoby przyjechać busem niż swoim autem, ale nie mają innego wyjścia - dodaje pani Tatiana.



Rzeczywiście, dojazd do Lanckorony środkami transportu publicznego jest uciążliwy. Podróż autobusem wymaga przesiadki, a podróż pociągiem kończy się godziną marszu ze stacji kolejowej na Rynek w Lanckoronie.



Bezpośrednie autobusy z Krakowa, oddalonego o zaledwie 35 kilometrów, przestały kursować w 2019 roku, gdyż przewoźnik uznał linię za nierentowną. W międzyczasie w centrum wsi wprowadzono strefę zamieszkania, w której parkować można jedynie w wyznaczonych miejscach. Miało to na celu uspokojenie ruchu w centrum, ale okazało się, że miejsc parkingowych jest zbyt mało, by zaspokoić potrzeby mieszkańców, nie mówiąc już o turystach.



Od tego czasu problem z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów narastał, jednak nowy wójt Lanckorony nie pozostaje bierny w obliczu problemu. Mimo że przez pewien czas turyści mogli bezpłatnie parkować na parkingach koło kościoła, w okolicy urzędu gminy i przy szkole podstawowej, to takie rozwiązanie okazało się uciążliwe dla mieszkańców. W związku z tym wójt zapowiedział zmiany: