Szafran spiski — tak brzmi oficjalna nazwa jednej z najbardziej pożądanych wiosennych roślin. Krokusy, należące do rodziny kosaćcowatych, przyciągają wzrok kwiatami składającymi się zazwyczaj z sześciu płatków w odcieniach lilii i fioletu. Trafić można również na okazy żółte oraz białe. Są uznawane za symbol wiosny, a jeśli rosną w dużych skupiskach, wzbudzają zachwyt u każdego spacerowicza czy piechura. Planując wycieczkę, wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy kwitną krokusy?

Przejście najdłuższej doliny w polskich Tatrach zajmuje około dwóch godzin. Dystans wynoszący niecałe 10 km wiosną każdego roku przemierzają tysiące turystów, by zobaczyć krokusy kwitnące na Polanie Chochołowskiej. To właśnie tutaj mamy do czynienia z rozległymi kobiercami fioletowych kwiatów, które na tle szczytów Tatr Zachodnich wyglądają wyjątkowo pięknie. Planując wycieczkę, warto obserwować media społecznościowe tutejszego schroniska, gdzie sytuacja krokusowa jest aktualizowana na bieżąco.