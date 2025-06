Płynne, czarne złoto, które odmładza mózg

Wyobraź sobie, że zamiast kremu na zmarszczki, eliksiru młodości czy suplementu w kapsułce, to codzienna filiżanka kawy może pomóc ci starzeć się zdrowiej. Brzmi jak żart? A jednak nie, to tylko efekt badań prowadzonych przez naukowców z Harvardu i Uniwersytetu w Toronto. Ile trzeba jej pić, by mózg działał szybko jak błyskawica, nawet w podeszłym wieku?

Prawdziwy eliksir młodości

Badanie, które trwało ponad 30 lat i objęło aż 47 tysięcy kobiet pokazało jednoznacznie: korzyści zdrowotne daje tylko kofeinowa kawa. Nie herbata, nie kawa bezkofeinowa, a tym bardziej nie cola. Ba! Ta ostatnia wręcz pogarszała prognozy na zdrową starość.

Kobiety w wieku 45-60 lat, które wypijały średnio 315 mg kofeiny dziennie - czyli około trzech małych filiżanek kawy - znacznie częściej należały do grupy tzw. "zdrowo starzejących się". Co ciekawe, każda dodatkowa filiżanka dziennie zwiększała szansę na taką starość o kolejne 2-5 procent, aż do pięciu filiżanek.

Mała czarna to więcej niż poranny rytuał - to inwestycja w przyszłość

Mówiąc wprost: kobiety, które w średnim wieku piją zwykłą, kofeinową kawę, mają większe szanse na tzw. zdrowe starzenie się.

Ale co to znaczy "zdrowa starość"?

W badaniu przyjęto bardzo konkretne kryteria. Za zdrowo starzejące się uznano te kobiety, które dożyły 70. roku życia i:

nie zachorowały na żadną z 11 poważnych chorób przewlekłych (w tym cukrzycę, choroby serca, raka)

zachowały sprawność fizyczną

nie miały problemów z pamięcią ani funkcjami poznawczymi

cieszyły się dobrą kondycją psychiczną i nie zgłaszały depresji

Brzmi jak marzenie? Dzięki kawie to może być realny plan na przyszłość.

Kawa zamiast suplementów? Naukowcy nie mają wątpliwości – to działa! 123RF/PICSEL

Kawa to coś więcej niż kofeina

Wyniki badań wskazują, że kofeinowa kawa działa lepiej niż inne źródła kofeiny - jak np. herbata czy cola - co sugeruje, że nie tylko kofeina jest tu kluczowa. Kawa zawiera ponad tysiąc bioaktywnych związków, które mogą korzystnie wpływać na organizm. Mowa m.in. o polifenolach, przeciwutleniaczach i związkach przeciwzapalnych, które mogą wspierać długowieczność i sprawność umysłową.

Dr Sara Mahdavi, autorka badania, tłumaczy:

Picie kawy może wspomagać mechanizmy w organizmie odpowiedzialne za utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej na starość.

Czy kawa jest dla każdego?

Niektóre osoby genetycznie wolniej metabolizują kofeinę - dla nich duże ilości kawy mogą być niekorzystne. Dlatego ważne jest, by obserwować reakcje własnego organizmu i nie przekraczać rozsądnych dawek. Z badania wynika, że najkorzystniejszy efekt dawało spożycie do pięciu filiżanek dziennie - powyżej tego poziomu korzyści już nie rosły, a w niektórych przypadkach mogły być wręcz odwrotne.

A co z colą i kawą bezkofeinową?

Tutaj mamy złe wiadomości. Cola, mimo że zawiera kofeinę, działała w badaniu zupełnie odwrotnie niż kawa. Każda dodatkowa szklanka słodzonego napoju gazowanego była związana z 20 procentowym mniejszym prawdopodobieństwem zdrowej starości. Można powiedzieć, że cola to taki sabotażysta w filiżance - niby z kofeiną, ale z efektem odwrotnym.

Podobnie bezkofeinowa kawa - w badaniu nie wykazano żadnego pozytywnego wpływu na zdrowe starzenie się. Cóż, wygląda na to, że to kofeina w tandemie z innymi składnikami działa jak zespół marzeń.

Zrezygnuj z picia napojów typu cola - nie dość, że nie pomagają, to wręcz wykazują odwrotny efekt 123RF/PICSEL

Filiżanka zdrowia, ale z umiarem

Eksperci przypominają, że kawa to nie cudowny lek i nie zastąpi zdrowej diety, ruchu, snu i unikania papierosów. Ale może być wartościowym dodatkiem do stylu życia, który promuje długowieczność. Zwłaszcza jeśli lubisz ją pić - nie musisz sobie odmawiać, wręcz przeciwnie, możesz traktować to jako codzienny rytuał dla zdrowia.

Dr Mahdavi podsumowuje:

Nasze badanie pokazuje, że drobne, codzienne nawyki mogą mieć wpływ na to, jak będziemy się starzeć. Codzienne picie kawy, obok ruchu i zbilansowanej diety, może być elementem tej układanki.

Źródło: Mahdavi S. i wsp. "Caffeine Intake and Healthy Aging in Women" Current Developments in Nutrition. 05.2025

Wielka likwidacja budynków z PRL. Marcin Wojdak: Znika analogowa Polska Aleksandra Suława INTERIA.PL