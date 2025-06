Pogoda na Boże Ciało 2025. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu

Tegoroczne Boże Ciało przypada 19 czerwca i niestety nie zapowiada się szczególnie słonecznie. W większości regionów kraju będzie pochmurno, choć mieszkańcy, a także osoby podróżujące do centralnych i zachodnich województw mogą liczyć na przejaśnienia.

We wschodniej Polsce oraz nad Bałtykiem możliwe są przelotne opady deszczu, jednak burze raczej nas ominą.

Temperatura będzie umiarkowana - od 21 st. C. w centrum do 23 st. C. na południu. Najchłodniej zrobi się na północy, gdzie słupki rtęci mogą wskazywać zaledwie 16 st. C. W wielu miejscach wiatr może dodatkowo obniżać odczuwalną temperaturę - jego porywy mogą osiągać do 60 km/h, a nad morzem nawet do 70 km/h.

Pogoda poprawi się już w piątek. Przejaśnienia w większej części kraju

Drugi dzień długiego weekendu przyniesie poprawę pogody. W piątek chmur będzie już zdecydowanie mniej, choć na północnym wschodzie kraju nadal mogą pojawić się opady. Mimo to, w większości regionów zapanują dobre warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Termometry wskażą od 18 st. C. na wschodzie do około 23 st. C. na zachodzie kraju. W pasie nadmorskim temperatura nie przekroczy 17 st. C., ale wiatr zacznie stopniowo słabnąć, choć wciąż może być odczuwalny - szczególnie na północnym wschodzie.

Nad Bałtykiem będzie słonecznie, bez większych opadów deszczu 123RF/PICSEL

Ciepła sobota i upalna niedziela. Weekend zapowiada się pogodnie

W sobotę warunki atmosferyczne będą sprzyjające dla wszystkich, zwłaszcza dla osób planujących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

W wielu miejscach niebo się przejaśni, a słońce zagości na dłużej. Jedynie na północnym wschodzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady, ale będą one krótkotrwałe i niezbyt uciążliwe.

Temperatura znów pójdzie w górę - od 22 st. C. w centrum do 25 st. C. na zachodzie. W regionach północnych nadal nieco chłodniej, do około 18 stopni. Wiatr nie będzie już tak silny, a jego porywy nie powinny wpływać znacząco na komfort termiczny.

Niedziela - ostatni dzień długiego weekendu - przyniesie wyraźne ocieplenie. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie prognozowane są nawet 28-29 st. C. W pozostałych regionach również ciepło: około 23 st. C. w centrum i 20 st. C. na wschodzie.

Pogoda będzie słoneczna i stabilna, co sprzyja planowaniu powrotów do domu czy ostatnich chwil relaksu. Jedynie na południowym wschodzie mogą pojawić się chmury i słaby deszcz, ale nie wpłynie to znacząco na ogólne warunki atmosferyczne.

Wielka likwidacja budynków z PRL. Marcin Wojdak: Znika analogowa Polska Aleksandra Suława INTERIA.PL