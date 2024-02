"Mały Dubaj" w Europie. Dlaczego turyści pokochali Batumi?

Batumi to urokliwe miasto położone w południowo-zachodniej Gruzji, w republice Adżarii. To drugie co do wielkości miasto kraju. Słynie z unikalnego połączenia historii, dziedzictwa kulturowego, a także nowoczesności.



Nowoczesna architektura i dynamiczny rozwój Batumi sprawiły, że miasto zyskało miano "małego Dubaju". Dwa lata temu gruziński kurort otrzymał wyróżnienie World Travel Awards jako "najszybciej rozwijający się kierunek turystyczny w Europie".



Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie miejsce to szczególnie upodobali sobie polscy turyści.

W 2022 roku Batumi otrzymało tytuł "najszybciej rozwijającego się kierunku turystycznego w Europie"

Atrakcje turystyczne w Batumi. Co warto zobaczyć w jednym z największych miast Gruzji?

Promenada

Promenada w Batumi to urokliwa 7-kilometrowa aleja biegnąca wzdłuż wybrzeża morza. Jest to niezwykle klimatyczne miejsce spacerów i rekreacji. Turyści mogą przespacerować się tam pośród palm, a także zatrzymać się w lokalnych kawiarniach i restauracjach, które serwują tradycyjne specjały kuchni gruzińskiej. To doskonałe miejsce, na delektowanie się atmosferą miasta, a także relaks nad brzegiem morza.

Park Cudów

Spacerując nadmorską promenadą, dotrzemy do Parku Cudów. To nowoczesne centrum rozrywki położone tuż nad brzegiem Morza Czarnego. Jedną z najbardziej imponujących budowli tego miejsca jest Batumi Tower, której charakterystyczna iglica góruje nad miastem.



To właśnie w Parku Cudów znajduje się jedna z najbardziej romantycznych rzeźb na świecie, czyli Ali i Nino. To nietypowe dzieło sztuki reprezentuje postaci z powieści azerskiego pisarza Lwa Nussimbauma. Książka opowiada o miłości muzułmanina Alego i chrześcijanki, gruzińskiej księżniczki Nino.



Rzeźba autorstwa Tamary Kvesitadze jest dość wyjątkowa. Dwie ośmiometrowe sylwetki, przedstawiające Ali i Nino, zostały zbudowane z metalowych kręgów. Każdego dnia o godzinie 19:00 pomniki zaczynają się poruszać, a następnie przecinają się w symbolicznym "pocałunku", po to, aby po chwili ponownie się rozdzielić.



Będąc w Parku Cudów, możemy także wybrać się na romantyczną przejażdżkę diabelskim młynem, z którego zobaczymy piękną panoramę miasta.

Park Cudów to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych w Batumi 123RF/PICSEL

Stare Miasto

Stare Batumi to labirynt wąskich uliczek, pełnych historycznych budynków, kawiarni i restauracji. To tutaj możemy zapoznać się z historią miasta i poczuć jego autentyczny klimat. Spacerując po okolicy, koniecznie musimy odwiedzić ormiańską cerkiew św. Chrystusa Odkupiciela, Cerkiew św. Mikołaja, która jest jednym z najstarszych i najbardziej czczonych miejsc w Batumi, a także plac Piazza, inspirowany motywami weneckimi.



Na spacer po Starym Batumi szczególnie warto wybrać się wieczorem, gdy wszelkie restauracje i kawiarnie zaczynają prawdziwie tętnić życiem.



Kolejka linowa Argo

Kolejka linowa rozciąga się od portu po górę Feria. Jej całkowita długość wynosi ponad 2,5 km, a czas przejazdu to około 10 minut. Zarówno z wagonika kolejki, jak i z punktu widokowego położonego na górze, możemy podziwiać imponującą panoramę miasta i Morza Czarnego.

Kolejna linowa w Batumi oferuje turystom spektakularne widoki na miasto i jego okolicę 123RF/PICSEL

Plażowanie w Batumi. Turyści mają do wyboru kilka możliwości

Batumi to również dobry wybór dla miłośników plażowania, a także fanów sportów wodnych. Turyści mogą skorzystać z kilku plaż. Największą i najbardziej znaną jest Batumi Beach, czyli główna plaża miejska. Jest ona długa, szeroka i kamienista, a turyści mogą wypożyczyć tam leżaki i parasole.



Plaża charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Turyści mogą skorzystać z różnorodnych atrakcji, takich jak narty wodne, czy też rejsy katamaranem. Z kolei w plażowych barach i restauracjach możemy skosztować lokalnych przysmaków.



Inną plażą uwielbianą przez turystów jest położona tuż przy granicy Gruzji i Turcji Sarpi, do której dojedziemy z Batumi minibusem w około 15 minut. Sarpi jest dużo mniejsza i spokojniejsza od plaży miejskiej w Batumi. Turystów w to miejsce przyciąga malownicza okolica plaży. Otaczają ją bowiem kamieniste klify porośnięte zielenią, a także turecki meczet. Pamiętajmy jednak, że Sarpi to plaża kamienista, na którą warto zabrać specjalne buty do wody.



Okolica oferuje turystom jeszcze jedno rozwiązanie, które szczególnie doceniają rodziny z dziećmi. Chodzi o plażę Ureki oddaloną od Batumi o około 50 km. To jedyna piaszczysta plaża w okolicy. Morze jest tam płytkie i ciepłe, a stopniowe wejście do wody sprawia, że plaża Ureki to świetne miejsce na morskie kąpiele.

Plaża w Batumi jest kamienista, jednak turyści mogą na miejscu wypożyczyć leżaki 123RF/PICSEL

Niezapomniane kulinarne doznania. Gruziński street food w Batumi

Batumi to także raj dla miłośników kulinariów. Do dań, których musimy posmakować podczas podróży do Batumi, należą:



pierożki chinkali,

chaczapuri (danie przypominające pizzę)

tonis puri (pieczywo gruzińskie),

sałatka gruzińska,

roladki badridżani,

pieczone pieczarki nadziewane serem sulguni,

phali (pasty warzywne).

Lokalnej kuchni możemy spróbować nie tylko w restauracjach, ale również na słynnym bazarze. Tam, u lokalnych sprzedawców kupimy nie tylko produkty takie jak sery, owoce czy przyprawy, ale również różnorodny street food.

