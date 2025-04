Wyobraź sobie wyspę, gdzie sosnowe lasy schodzą łagodnie do krystalicznie czystego morza, gdzie powietrze pachnie ziołami, a życie płynie w rytmie leniwych fal. To właśnie Alonissos , jedna z najspokojniejszych i najbardziej zielonych wysp archipelagu Sporad Północnych. Jeśli marzysz o ucieczce od zgiełku i prawdziwym wypoczynku w otoczeniu nietkniętej przyrody, Alonissos jest miejscem dla ciebie.

Alonissos nie jest duża - jej powierzchnia to zaledwie około 64 km². Mieszka tu na stałe niespełna 3000 osób, co sprawia, że zachowała swój autentyczny, kameralny charakter. Usytuowana jest na Morzu Egejskim , sąsiaduje z wyspami Skiatos i Skopelos.

Wyspa jest częścią Narodowego Morskiego Parku Alonissos i Północnych Sporad , pierwszego takiego parku w Grecji i największego chronionego obszaru morskiego w Europie. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i obserwatorów dzikich zwierząt. Występuje tu rzadki mniszek śródziemnomorski, które upodobał sobie tutejsze jaskinie i skaliste wybrzeża.

Ciekawostką jest, że stara stolica wyspy, Chora (lub Palio Chorio), została niemal całkowicie opuszczona po trzęsieniu ziemi w 1965 roku. Mieszkańcy przenieśli się do Patitiri , obecnego portu i głównego ośrodka. Jednak w ostatnich latach Chora odżywa dzięki artystom i turystom, którzy odkrywają jej urokliwą architekturę i wspaniałe widoki.

Co zobaczyć na Alonissos?

1. Patitiri : To tutaj zawija prom, i to tutaj koncentruje się większość życia turystycznego. Znajdziesz tu tawerny serwujące świeże ryby, kawiarnie z widokiem na morze, sklepy z pamiątkami i wypożyczalnie samochodów oraz skuterów. Warto pospacerować po porcie i poczuć lokalną atmosferę.

2. Chora (Palio Chorio): Koniecznie trzeba odwiedzić starą stolicę. Wąskie, kamienne uliczki, tradycyjne domy z kolorowymi okiennicami i zapierające dech w piersiach widoki na morze Egejskie sprawiają, że to miejsce ma niepowtarzalny klimat. Wiele odrestaurowanych budynków zamieniło się w klimatyczne restauracje i galerie sztuki. Najlepiej wybrać się tam pod wieczór, aby podziwiać magiczny zachód słońca.

Przed przyjazdem warto odwiedzić media społecznościowe, bo możemy znaleźć tam dużo wskazówek, co zobaczyć na Alonissos:

Najłatwiej dolecieć samolotem czarterowym lub rejsowym do Skiathos. Z Polski w sezonie letnim wiele biur podróży oferuje loty czarterowe bezpośrednio na Skiathos. Można również dolecieć do Aten lub Salonik, a następnie przesiąść się na lot krajowy do Skiathos.