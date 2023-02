Spis treści: 01 Sycylia i "Biały Lotos"

02 Sycylia: wakacje

03 Jaka jest pogoda na Sycylii?

04 Sycylia i jej atrakcje. Co zobaczyć na Sycylii?

05 Sycylia: plaże

06 Czy na Sycylii jest drogo?

07 Czy na Sycylii jest bezpiecznie?

08 Sycylia: loty

Sycylia i "Biały Lotos"

"Biały Lotos" to obecnie jeden z najchętniej oglądanych seriali HBO. Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się na fikcyjnej wyspie Kauai na Hawajach, gdzie grupa ludzi próbuje odnaleźć siebie i swoje miejsce w świecie.

Drugi sezon przeniósł akcję na Sycylię, między innymi do malowniczej miejscowości Taormina. Według recenzentów to idealne miejsce dla telewizyjnej produkcji. Sycylia pełna jest tajemniczych zakątków, pięknych krajobrazów, a także bogatej historii.

Ogromna popularność serialu sprawiła, że wiele osób zainteresowało się największą włoską wyspą jako kierunkiem na wakacje i urlop. Według danych portalu Kiwi.com i firmy traveltech w grudniu 2022 i styczniu 2023 sprzedano rekordową liczbę biletów lotniczych na Sycylię, rejestrując cztery więcej sprzedanych miejsc niż chociażby w listopadzie 2022.

Sycylia: wakacje

Niezależnie od popularności serialu, Sycylia od zawsze była ciekawym i atrakcyjnym miejscem na wakacje. Powodów ku temu jest wiele. Starożytne greckie i rzymskie ruiny, imponujące katedry i kościoły, urocze miasteczka, wspaniałe parki narodowe, no i oczywiście doskonała kuchnia, w której można skosztować lokalnych specjałów, takich jak krewetki, makarony z rybami, granita arancini, cannoli czy sycylijska pizza.

Zdjęcie Sycylia to nie tylko malownicze plaże, ale także piękne zabytki / 123RF/PICSEL

Oprócz atrakcji turystycznych Sycylia oferuje również krajobrazy i widoki, takie jak majestatyczne góry i wulkany. Nie można też zapomnieć o pięknych plażach z turkusową wodą Morza Śródziemnego.

Co prawda nie jest tak rozchwytywana jak Tunezja, Cypr, Turcja, Grecja czy Egipt, albowiem jest to kierunek dla nieco bardziej wymagającego klienta. Nie brakuje jednak ofert biur turystycznych z wyjazdami na Sycylię. Ceny tygodniowego pobytu bez wyżywienia zaczynają się od 1200 do 1300 złotych, za wczasy z opcją śniadania i obiadokolację zapłacimy od 2000, a za all inclusive od 3500.

Jaka jest pogoda na Sycylii?

Sycylia to miejsce, które dosłownie skąpane jest w słońcu. Średnio na wyspie rejestruje się 350 słonecznych dni w roku. Oznacza to, że słońce nie wychodzi w ogóle zza chmur przez niewiele ponad dwa tygodnie w ciągu 12 miesięcy.

Kiedy najlepiej jechać na Sycylię? Najlepszy czas na wizytę na wyspie to wiosna i jesień, kiedy pogoda jest łagodniejsza i temperatura powietrza nie jest zbyt wysoka. W tym okresie można cieszyć się pięknymi widokami, zielonymi wzgórzami, kwitnącymi polami i plażami bez tłumów turystów.

Wiosna na Sycylii zaczyna się już na początku marca, kiedy termometry zaczynają wskazywać nieco poniżej 20 stopni, kwiecień i maj to czas, gdy robi się naprawdę przyjemnie.

Z kolei pod koniec czerwca aż do początku września to na Sycylii sezon upałów. To czas dla tych, którzy chcą poczuć prawdziwą wakacyjną atmosferę i spędzać urlop na plaży. Osobom, które źle znoszą upały, odradza się przyjeżdżanie szczególnie w sierpniu, gdy temperatury są najwyższe.

Sycylia i jej atrakcje. Co zobaczyć na Sycylii?

Gdzie najlepiej pojechać na Sycylię? Sycylia oferuje wiele miejsc, które warto odwiedzić. Najważniejszymi punktami na turystycznej mapie są między innymi Palermo, stolica wyspy, która słynie z pięknych pałaców i katedr, Agrigento, gdzie można zobaczyć wspaniałe zabytki z czasów starożytnych Greków oraz Etna, aktywny wulkan i najwyższy szczyt we Włoszech poza Alpami.

Najważniejsze atrakcje Sycylii to:

Dolina Świątyń (Valle dei Templi) - zespół starożytnych świątyń greckich w Agrigento, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Etna - najwyższy czynny wulkan w Europie, którego szczyt jest dostępny dla turystów. Wzgórze Taormina - malownicza miejscowość, gdzie znajdują się starożytne ruiny teatru greckiego, oferujące piękne widoki na morze. Cefalù - miasteczko nad Morzem Tyrreńskim z piękną plażą, katedrą z XII wieku i wąskimi uliczkami. Siracusa - jedno z najważniejszych miast antycznej Grecji, słynące z pięknej katedry i starożytnych zabytków. Palermo - stolica Sycylii, pełna bogatej historii i kultury, gdzie znajduje się wiele cennych zabytków, takich jak katedra i pałace królewskie. Wyspy Liparyjskie - archipelag dziewięciu wysp, z pięknymi plażami, malowniczymi miasteczkami i wulkanami. Agrigento - miasto z licznymi zabytkami z czasów antycznych, w tym Teatrem Greckim, katedrą i imponującymi świątyniami. Monreale - miasteczko znane z katedry z XII wieku, która jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury normańskiej. Trapani - miasto położone na północnym wybrzeżu Sycylii, z piękną starówką, katedrą i imponującym zamkiem.

Zdjęcie Cefalu to jedna z najpiękniejszych miejscowości na wyspie / 123RF/PICSEL

Sycylia: plaże

Sycylia słynie ze swoich plaż, uważanych za jedne z najlepszych we Włoszech. Do ścisłej czołówki zaliczane są:

San Vito Lo Capo - jedna z najpiękniejszych plaż na Sycylii, z piaszczystą plażą i turkusową wodą. Isola Bella - mała plaża, położona niedaleko Taorminy, z charakterystycznym skalistym wybrzeżem. Calamosche - dzika plaża położona w rezerwacie przyrody Vendicari. Cefalù - piaszczysta plaża z widokiem na zamek i katedrę. Lido Mazzarò - piaszczysta plaża położona w uroczej zatoce w pobliżu Taorminy. Scala dei Turchi - plaża z białym skalistym wybrzeżem, z którego roztacza się wspaniały widok na Morze Śródziemne. Riserva dello Zingaro - rezerwat przyrody z kilkoma malowniczymi plażami. Marina di Ragusa - popularne miejsce, słynące z szerokiej, piaszczystej plaży i pięknych widoków. Fontane Bianche - biała piaszczysta plaża z czystą turkusową wodą. Mondello - kolejna plaża z białym piaskiem, położona w uroczej zatoce.

Czy na Sycylii jest drogo?

Z jednej strony Sycylia wydaje się nam odległym, nieco egzotycznym, turystycznym miejscem, gdzie ceny mogą być dość wysokie. Wyspę odwiedza wielu bogatych gości z Europy czy Stanów Zjednoczonych, stąd część bazy turystycznej jest więc nastawiona na zamożnego klienta.

Z drugiej to najbiedniejsza część Italii, z wieloma małymi, rodzinnymi biznesami, małymi hotelami, knajpami, gdzie przy odrobinie planowania można spędzić wakacje, nie wydając fortuny. Jeśli chodzi o noclegi, to u prywatnego właściciela, w miejscu o przeciętnym standardzie zapłacimy od około 800, 850 złotych za tydzień, za hotel około 1000.

W lecie cena siedmiodniowego pobytu wzrośnie o około 300, 350 złotych. O ile zdecydujemy się na rezerwację odpowiednio wcześniej. W kwestii wyżywienia mamy do wyboru niezwykle szeroką ofertę. Od drogich restauracji przez tanie, małe, tradycyjne lokale po liczne budki z jedzeniem na wynos. Ceny są nieco wyższe niż w Polsce, ale, co podkreśla wielu, jakość dań jest o wiele lepsza.

Zdjęcie Sycylia słynie także z plaż / 123RF/PICSEL

Czy na Sycylii jest bezpiecznie?

Wokół Sycylii i bezpieczeństwa na wyspie narosło wiele mitów. Część za sprawą popkultury i opowieściach o mafii, snutych przez dekady. W rzeczywistości codziennie życie toczy się tam powoli i bez większych ekscesów.

Na Sycylii rejestruje się niewiele przestępstw, choć złośliwi mogliby powiedzieć, że to nie oznacza, iż nie są one popełniane. Sycylijczyków drażni nieco ten mafijny stereotyp, więc często odpowiadają, że mafia, o ile rzeczywiście rządzi wyspą, ma o wiele ważniejsze rzeczy na głowie, niż nękanie turystów z Polski.

Inną kwestią jest temat związany z imigrantami. Wiele osób boi się, że ich napływ wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo. Generalnie w ostatnich latach sytuacja na Sycylii w kwestii bezpieczeństwa uległa poprawie, jednak zawsze warto podchodzić do tego z pewną dozą rozwagi.

Zaleca się przede wszystkim unikać niektórych dzielnic, takich jak Librino czy San Cristofero w Katanii, oraz opuszczonych miejsc, zwłaszcza w nocy. Lepiej nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w samochodach czy hotelach. Niektórzy radzą także nie obnosić się z biżuterią czy i innymi drogocennymi przedmiotami.

Sycylia: loty

Jak dolecieć na Sycylię z Polski? Dzięki bogatej ofercie przewoźników mamy dość dużo tanich lotów na Sycylię. Z naszego kraju na włoską wyspę bezpośrednio polecimy z Krakowa, Warszawy, Katowic i Wrocławia na lotniska w Palermo, Katanii, Trapani.

Co więcej, jest możliwe, aby znaleźć loty w naprawdę okazyjnych cenach. Jeśli dobrze poszukamy i rozpoczniemy planowanie wyjazdu odpowiednio wcześniej, możemy polecieć na Sycylię za niewiele ponad 100 złotych. Przelot w obie strony to koszt minimum 300.