Zagórze Śląskie to malownicza miejscowość położona w województwie dolnośląskim, na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich w Dolinie Bystrzycy. Dojazd do Zagórza Śląskiego zazwyczaj odbywa się przez Wałbrzych, który jest najbliższym większym miastem.

Możesz tam dotrzeć zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Jeśli jedziesz samochodem, najlepiej skorzystać z drogi krajowej nr 35 lub 38, w zależności od kierunku, z którego przyjeżdżasz. Jeśli wybierasz transport publiczny, pociągi i autobusy regularnie kursują z Wałbrzycha i innych większych miast w regionie.

Zamek Grodno, położony w Zagórzu Śląskim, jest jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu i z pewnością warto go odwiedzić. W okolicy znajduje się również Jezioro Bystrzyckie, które oferuje możliwość odpoczynku i relaksu.

Zagórze Śląskie to miejscowość, które przyciągają turystów swoją historią, przyrodą i architekturą. Jedną z największych atrakcji turystycznych tego regionu jest Zamek Grodno znany również jako Kynsburg. Jego początki sięgają czasów Piastów Śląskich, a dokładniej księcia świdnicko-jaworskiego, Bolka I Surowego, któremu przypisuje się jego budowę. Zamek położony jest na szczycie Góry Choina, na wysokości około 450 metrów nad poziomem morza, co czyni go jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Śląsku.

Zamek Grodno. fot. Albin Marciniak East News

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1315 roku. W tym czasie stanowił część księstwa świdnicko-jaworskiego i pełnił funkcję obronną, zabezpieczając szlak handlowy biegnący w dolinie rzeki Bystrzycy. W I połowie XIV wieku za panowania księcia Bolka II Małego zamek został rozbudowany o zamek górny, który składał się z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca otoczonego grubym murem obronnym.

Pod koniec XVI wieku zamek został przebudowany na renesansową rezydencję, co nadało mu nowego charakteru i uroku. Warto wiedzieć, że Zamek Grodno jest jedną z najważniejszych i najlepiej zachowanych warowni na terenie Dolnego Śląska, umożliwiając zwiedzającym możliwość podziwiania średniowiecznych murów oraz renesansowych pomieszczeń. Zamek Grodno jest dostępny dla zwiedzających przez cały rok i stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, ale również miejsce organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i turystycznych.

Jezioro Bystrzyckie

Na uwagę zasługuje również Jezioro Bystrzyckie, znane także jako Jezioro Lubachowskie. To zbiornik wodny, który powstał w 1917 roku w wyniku budowy zapory na rzece Bystrzycy. Jest to sztuczny zbiornik wodny położony w dolinie przełomu Bystrzycy w województwie dolnośląskim w gminie Walim. Jego powierzchnia wynosi 0,5 km², a pojemność około 8 mln m³.

Jezioro Bystrzyckie jest idealnym miejscem na wypoczynek nad wodą, oferując wiele sportowych aktywności. Wzdłuż brzegu jeziora znajdują się miejsca, gdzie można zjeść i przenocować. Przechodząc po moście znajdującym się nad jeziorem, dotrzemy bezpośrednio do Zamku Grodno.

Rezerwat przyrody Góra Choina

Rezerwat przyrody Góra Choina to wyjątkowe miejsce, które zostało utworzone w 1957 roku. Jego głównym celem jest ochrona rzadkich gatunków roślin oraz naturalnego lasu mieszanego, który porasta wzgórze Choina. Rezerwat znajduje się w północno-wschodniej części Gór Czarnych, w paśmie Gór Wałbrzyskich, na południowo-wschodnim zboczu wzniesienia Choina, około 1 km na południowy wschód od miejscowości Zagórze Śląskie.

Ten obszar w całości znajduje się na terenie Natura 2000 PLH020071 "Ostoja Nietoperzy Gór Sowich" SOO i Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich. W rezerwacie można podziwiać różnorodność siedlisk leśnych, w tym interesujące zbiorowiska paproci skalnych. Wśród roślinności rezerwatu wyróżniają się takie gatunki jak dzwonek pokrzywolistny, kokoryczka wielokwiatowa, naparstnica, a także wiele gatunków storczyków i paproci.

Kolej Bystrzycka

Kolej Bystrzycka znana również jako Kolej Doliny Bystrzycy to linia kolejowa o bogatej historii i znaczeniu dla regionu. Powstała pod koniec XIX wieku, aby połączyć Świdnicę i Jedlinę-Zdrój, przebiegając wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy.

Długość trasy wynosiła 24,1 km, a w 1914 roku przejazd ze Świdnicy do Jedliny zajmował 1 godzinę. Po II wojnie światowej ruch kolejowy wznowiono w 1950 roku. W roku 1956 kursowały cztery pary pociągów, a liczba ta została utrzymana do ostatniego rozkładu linii w 1988/1989. Z powodu złego stanu technicznego linii, przewozy osobowe zawieszono w maju 1989 roku, a w 1997 roku całkowicie wstrzymano przejazdy pociągów.

Obecnie linia jest w odbudowie, co świadczy o jej historycznym i kulturowym znaczeniu. Stary dworzec kolejowy pozostaje jako przypomnienie o damach w zwiewnych sukniach, które przyjeżdżały tu odpocząć w modnej miejscowości letniskowej - Zagórzu Śląskim.

Zapora wodna w Zagórzu Śląskim to imponująca konstrukcja inżynieryjna, która od ponad stu lat stanowi ważny element krajobrazu Dolnego Śląska. Zbudowano ją w 1917 roku, aby kontrolować przepływ rzeki Bystrzycy. W ten sposób utworzono Jezioro Bystrzyckie, czyli zbiornik retencyjny, który magazynuje wodę na potrzeby okolicznych miejscowości oraz reguluje poziom wody w rzekach.

Zapora wodna na rzece Bystrzyca. Fot. Gerard/REPORTER East News

Spacer po koronie zapory, której długość wynosi aż 230 metrów, jest możliwy i bezpłatny. To niezapomniane doświadczenie, które pozwala poczuć wielkość i siłę tej konstrukcji. Turyści mogą także podziwiać okoliczne góry i Jezioro Bystrzyckie. Jest to miejsce, które warto odwiedzić, aby zobaczyć, jak inżynieria współgra z naturą, tworząc krajobraz pełen harmonii i spokoju.

Wisząca kładka nad Jeziorem Bystrzyckim

Wisząca kładka nad Jeziorem Bystrzyckim to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która łączy oba brzegi jeziora. Jest to najdłuższa wisząca kładka piesza w Polsce o konstrukcji wieloprzęsłowej. Jej pierwotna wersja została zbudowana w 1968 roku i służyła mieszkańcom do skracania drogi. Po remoncie kładka stała się popularnym miejscem spacerowym. Przechadzając się po niej, można podziwiać malownicze widoki na Jezioro Bystrzyckie oraz otaczające je góry.

Trasy rowerowe i piesze

Zagórze Śląskie i okolice to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. W regionie znajduje się wiele tras rowerowych, które są idealne zarówno dla amatorów, jak i zaawansowanych cyklistów. Trasy te oferują różnorodność pod względem trudności - od łatwych, płaskich odcinków, po wymagające podjazdy i techniczne zjazdy:

dookoła Gór Sowich z Bielawy : 101 km trasa, która jest świetnym wyzwaniem dla bardziej doświadczonych rowerzystów;

na Zamek w Zagórzu Śląskim : 84,7 km trasa, która łączy piękno przyrody z historią regionu;

jesienne Góry Sowie: 34,1 km trasa, idealna na krótki, ale intensywny wypad rowerowy.

Widok z wieży Zamku Grodno. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/WOJCIECH STROZYK/REPORTER East News

Dla miłośników pieszych wędrówek, region oferuje szlaki prowadzące przez lasy, wzdłuż strumieni i przez górskie łąki. Szlaki zostały dobrze oznakowane i dopasowane do różnych poziomów kondycji. Można podziwiać nie tylko przyrodę, ale również zabytki takie jak zamek Grodno czy zapora wodna.

Trasy są dostępne przez cały rok, choć warunki mogą się różnić w zależności od pory roku. Latem trasy są idealne na długie wycieczki, zimą zaś mogą oferować zupełnie inne doświadczenia, zwłaszcza dla miłośników białego szaleństwa. Region Zagórza Śląskiego zadowoli każdego, kto szuka kontaktu z naturą i chce aktywnie spędzić czas, ciesząc się pięknem Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich.

Czy w Jeziorze Bystrzyckim można się kąpać?

Jezioro Bystrzyckim to popularne miejsce do kąpieli i rekreacji wodnej. Wokół jeziora znajdują się piaszczyste plaże oraz wyznaczone miejsca do opalania, które są dostępne dla odwiedzających.

Od pierwszego weekendu lipca w Zagórzu Śląskim przy plaży funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli o nazwie “Słoneczne". Kiedy pogoda dopisuje, przyciąga ono dziesiątki mieszkańców sąsiednich miejscowości. Wstęp na plażę jest bezpłatny, a w godzinach od 10.00 do 18.00 miejsce to jest strzeżone przez Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Istnieje również możliwość pływania żaglówką, kajakiem czy rowerkiem wodnym.

Jezioro Bystrzyckie. Fot. Gerard/REPORTER East News

W przeszłości, ze względu na to, że Jezioro Bystrzyckie było zbiornikiem wody pitnej, kąpiel była zabroniona. Jednak od 2015 roku, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, kąpiel w jeziorze jest możliwa. To zmiany, które przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tego miejsca, czyniąc je jedną z pereł Dolnego Śląska.

Jakie ryby w Jeziorze Bystrzyckim?

Jezioro Bystrzyckie, będące sztucznym zbiornikiem wodnym, jest domem dla różnorodnych gatunków ryb słodkowodnych. Zaliczają się do nich m.in.:

sumy: te duże, drapieżne ryby są znane z potężnych rozmiarów i mogą osiągać znaczną długość oraz wagę. Sumy są często poszukiwane przez wędkarzy ze względu na ich siłę i wytrzymałość.

sandacze: to kolejny popularny gatunek wśród wędkarzy. Charakteryzuje się wydłużonym ciałem i jest ceniony za smaczne mięso.

karpie: to jedne z najbardziej znanych ryb hodowlanych, które również można spotkać w Jeziorze Bystrzyckim. Są one cenione zarówno przez wędkarzy sportowych, jak i amatorów.

W Jeziorze Bystrzyckim można również spotkać inne gatunki ryb, które przyciągają miłośników wędkarstwa. Warto zaznaczyć, że obecność tych ryb może zmieniać się w zależności od warunków środowiskowych i działań człowieka mających wpływ na ekosystem jeziora.

Dla osób zainteresowanych wędkarstwem Jezioro Bystrzyckie oferuje nie tylko możliwość połowu, ale również piękne krajobrazy i spokój, co czyni wędkowanie szczególnie przyjemnym doświadczeniem. Warto jednak pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących wędkowania, aby nie zakłócać naturalnego środowiska i dbać o zachowanie bioróżnorodności jeziora.

