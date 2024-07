Na czas wakacji miejskie deptaki, wejścia na plaże, górskie przystanie, a także rynki i targowiska miejskie wypełniają stragany z pamiątkami, po których buszują zagraniczni turyści. Nic dziwnego, że handlarze wyczuwają okazję do dużego zarobku, bo co roku Polskę odwiedza kilka milionów osób z innych krajów, którzy na zakończenie pobytu w naszym kraju chcą zabrać ze sobą coś na pamiątkę. A co takiego wybierają?