Posiłkując się danymi z wyszukiwarki Google, platforma bookingowa Holidu wskazała najpopularniejsze miejsca, które staną się celem podróży miłośników tzw. city break. Platforma wskazuje, że miastem, które w tym roku przyciągać będzie największą liczbę turystów ceniących sobie krótkie weekendowe wypady, będzie Amsterdam.

Stolica Holandii uwodzi miłośników jednośladów, amatorów architektury i sztuki i poszukiwaczy skarbów na pchlich targach. W tym roku Holandia wydaje się szczególnie atrakcyjną destynacją bowiem 14 kwietnia w mieście Almere (oddalonym od Amsterdamu o około 30 minut jazdy pociągiem) rozpoczyna się Floriade Expo 2022. To święto kwiatów, które potrwa do 9 października 2022 roku. W trakcie trwającej sześć miesięcy wystawy, która odbywa się raz na 10 lat, przedstawiciele z 40 krajów będą prezentować swoje piękne, ukwiecone pawilony, instalacje i zielone powody do dumy.

Wielka trójka na długi weekend

Na zaszczytne drugie miejsce zasłużyła sobie Barcelona. Stolica Katalonii jest kompromisem pomiędzy miłością do wszelkich atrakcji, jakie oferuje miasto, jak również zaspokoi potrzeby zapalonych plażowiczów. Niezmiennie na uwagę zasługuje Sagrada Familia, spacer po parku Guell przerywany wizytami w lokalnych tapas barach. A miłośników muzyki uraczą dźwięki dobywające się z festiwalowych scen Primavera Sound, który rozpocznie się już na początku czerwca.

Zdjęcie Barcelona - Park Guell / 123RF/PICSEL

Amatorzy krótkich podróży docenili również uroki Dublina, który znalazł się na trzecim miejscu zestawienia. Obowiązkowym punktem zwiedzania w tym mieście powinien być browar Guinness Storehouse, który opowiada historię kultowego irlandzkiego piwa i umożliwia degustację słynnego trunku przy barze zlokalizowanym na dachu browaru.

Paryż wciąż popularny

Niezmienną popularnością cieszy się również Paryż, który w rankingu zajął czwarte miejsce. Miasto świateł uwodzi o każdej porze roku, choć najlepiej wybrać się tam jeszcze wczesną wiosną, przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Piątym najpopularniejszym europejskim kierunkiem na city break jest Budapeszt. Stolica Węgier, wręcz zmusza do spokojnych, niemal leniwych spacerów, korzystania z lokalnych łaźni i delektowania się węgierskim winem.

W pierwszej 10 zestawienia wymienia się również Rzym, Pragę, Malagę, Berlin i Lizbonę.

