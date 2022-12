Nie da się ukryć, że polskie krajobrazy są piękne, a zimą stają się wręcz magiczne. Pejzaże jak z bajki przykryte białym puchem to niezapomniane widoki. Urlop w grudniu bądź w styczniu nie musi się kojarzyć jedynie z zatłoczonymi narciarskimi stokami. Są takie miejsca w Polsce, które zachwycają ciszą i spokojem.

Kalevala – lapońska wioska w Karkonoszach

Podróże Niedoceniany raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Idealny na ferie Pasjonaci zimowych atrakcji i zaśnieżonych miejsc rodem ze Skandynawii, wcale nie muszą się tam wybierać, by poczuć ten klimat. W Polsce, w sercu Karkonoszy powstała fińska wioska, która przyciąga turystów swoim niezwykłym wyglądem. To zapewne jedyne takie miejsce w naszym kraju.

Jak czytamy na facebookowym profilu, Kalevala to idealne miejsce dla miłośników Północnej Europy. Wioska jest nazywana lapońską, a to określenie dotyczy administracyjnego regionu w Finlandii.

Kalevala powstała w miejscowości Borowice niedaleko Karpacza. Zaprojektowano ją z myślą, by wyglądała jak typowa fińska wioska z wieloma skandynawskimi atrakcjami. Jak podaje serwis Karkonosze.pl, w lapońskiej wiosce oczywiście nie brakuje reniferów i psów husky. Poza tym na turystów czeka namiot Wikingów, dom Muminka, fińskie sauny, namioty lavvu oraz beczki kąpielowe i chaty z grillami. Na tym jednak nie koniec, bo w Kalevali można trafić na zorzę polarną. Pokazy tego niezwykłego zjawiska to zdecydowanie coś, co wyróżnia to miejsce.

Chociaż wioska swoim wyglądem nawiązuje do Finlandii, warto skupić się też na polskim akcencie. Powstała w Karkonoszach, które same w sobie przyciągają zabytkami i przyrodą. To region, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych w Polsce.

Istebna - piękny Beskid Śląski

Chcąc podziwiać piękne zaśnieżone widoki, warto wybrać się do Istebnej. Wraz z Koniakowem i Jaworzynką stanowi tzw. Trójwieś. To urokliwe miejsce jest położone w Beskidzie Śląskim, a dokładnie na styku trzech państw - Polski, Czech i Słowacji.

Położona u szczytu Złotego Gronia wieś zachwyca góralską kulturą i krajobrazem, który nie tylko zimą zapiera dech w piersiach. Będąc tam, można zajrzeć do "Chaty Kawuloka", czyli skansenu oferującego zbiory przedstawiające wyposażenie dawnej chaty góralskiej, a także do Izby Pamięci Jana Kukuczki oraz znajdującego się nieopodal Muzeum Koronki.

Zdjęcie Zachód słońca nad Istebną / Robert Neumann / Forum / Agencja FORUM

Istebna i tereny, które je otaczają to zaciszne miejsce. Chociaż jest dobrze skomunikowane z większymi kurortami, to zachwyca spokojem, którego brakuje w dużych miastach. Istebna przypadnie do gustu osobom, które uwielbiają wędrówki. Ta malownicza wieś w zimowej aurze oferuje wiele szlaków oraz punkty widokowe takie jak Ochodzita, Przełęcz Kubalonka, Złoty Groń oraz Stecówka. Fani narciarstwa również znajdą coś dla siebie. W Istebnej funkcjonują dwa wyciągi, które przyciągają osoby w różnym wieku.

Bieszczadzkie, malownicze wioski

Nie da się ukryć, że Bieszczady zachwycają o każdej porze roku. Zimą ilość turystów drastyczne spada, a więc stają się jeszcze spokojniejsze i cichsze. Łączą ze sobą niezapomniany klimat i niebywałe widoki.

Najczęściej odwiedzają je miłośnicy dzikiej przyrody i malowniczych terenów. Będąc w Bieszczadach bez wątpienia obowiązkowym przystankiem, jest dla nich Solina, która słynie z najwyższej w Polsce zapory wodnej. Trzeba jednak podkreślić, że w okolicy znajdują się wioski, które oferują wędrówki po bajkowych szlakach pokrytych białym puchem. Oczywiście wybierając się tam o tej porze roku, należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednio się przygotować.

Zdjęcie Widok na Połoninę Caryńską, która rozciąga się między Ustrzykami Górnymi a Brzegami Górnymi / Bartosz Frydrych / Forum / Agencja FORUM

Zaśnieżony bieszczadzki krajobraz na długo zapada w pamięci. Jednym z najpiękniejszych szlaków jest Połonina Caryńska. Trasę można rozpocząć w Brzegach Górnych - malowniczej wsi, której zwiedzanie zimą jest wręcz koniecznością. Nie można zapomnieć również o Wetlinie, która znajduje się u stóp Połoniny Wetlińskiej.

Poza tym będąc w Bieszczadach, fani pieszych wędrówek powinni odwiedzić wieś Cisna, Myczkowce oraz Lutowiska. Otoczone zaśnieżonymi wzgórzami tereny to idealne miejsca na zimowy wypoczynek.

