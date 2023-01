Spis treści: 01 Stawki za pobyt w sanatorium w 2023 roku

02 Ile będzie kosztował pobyt w sanatorium w 2023 roku?

03 Sanatorium 2023. Co pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia?

04 Kto może liczyć na darmowy pobyt w sanatorium?

05 Jak często można ubiegać się o sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Stawki za pobyt w sanatorium w 2023 roku

Wysokość opłat za sanatorium w 2023 roku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Stawki zależą od standardu pokoju i zostały podzielone na dwa sezony rozliczeniowe — od 1 października do 30 kwietnia oraz od 1 maja do 30 września. Podwyżki wyglądają następująco i dotyczą pokoi:

Reklama

jednoosobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym — z 32,60 zł na 40,90 zł [+25,5 proc.] ;

; jednoosobowych w studiu — z 26,10 zł na 37,40 zł [+43,3 proc.] ;

; jednoosobowych bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego — z 24,90 zł na 33,20 zł [+33,3 proc.] ;

; dwuosobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym — z 19,50 zł na 27,30 zł [+40 proc.] ;

; dwuosobowych w studiu — z 16,50 zł na 24,90 zł; [+50,9 proc.] ;

; dwuosobowych bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego — z 14,20 zł na 19,50 zł [+37,3 proc.] ;

; wieloosobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym — z 12,50 zł na 14,80 zł [+18,4 proc.] ;

; wieloosobowych w studiu — z 11,90 zł na 13,60 zł [+14,3 proc.] ;

; wieloosobowych bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego — z 10,60 zł na 11,90 zł [+12,3 proc.].

źródło danych: NFZ



Zobacz także: "Zwyczajnie zaczyna mi brakować emerytury". Seniorzy o dodatkach i emeryturach

Ile będzie kosztował pobyt w sanatorium w 2023 roku?

Zdjęcie W niektórych przypadkach cena może wzrosnąć nawet o 51 proc. / Mariusz Przygoda / Agencja FORUM

Leczenie uzdrowiskowe realizowane jest w dwóch turnusach, które trwają odpowiednio 21 oraz 28 dni. Najtańsza opcja, czyli pobyt 21-dniowy w wieloosobowym pokoju bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego będzie kosztowała od 1 maja 249,90 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu o 12 proc. (poprzednio: 222,60 zł).

Najdroższą opcją na turnus letni w 2023 roku będzie z kolei 28-dniowy pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Za wyjazd do sanatorium w takiej konfiguracji trzeba będzie zapłacić 1145,20 zł. Jest to podwyżka o ponad 25 proc. do okresu od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023. Wcześniej za taki pobyt trzeba było zapłacić 912,80 zł.

Jednak na najwyższą podwyżkę muszą się przygotować osoby, które wybierają się do sanatorium i otrzymają pokój dwuosobowy w studiu. W przypadku pobytu 21-dniowego wcześniej trzeba było zapłacić 346,50 zł, a od maja kwota ta wynosi 522,90 zł. Wybierając 28-dniowy wyjazd do 30 kwietnia 2023 roku, koszt pobytu wynosił 462 zł, a na turnus wakacyjny trzeba będzie zapłacić 697,20 zł. Jest to podwyżka o prawie 51 proc.

Zdjęcie Zabiegi to kluczowy punkt pobytu seniorów w sanatorium. Czy ogromne podwyżki stawek sprawią, że emeryci nie będą mogli sobie pozwolić na taki wyjazd? / 123RF/PICSEL

Sanatorium 2023. Co pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia?

Popularne sanatorium to w terminologii Narodowego Funduszu Zdrowia leczenie uzdrowiskowe. Żeby uzyskać możliwość wyjazdu na taki turnus, konieczne jest skierowanie, które może wystawić zarówno lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak i lekarz specjalista.

W ciągu 30 dni od wystawienia takiego skierowania pacjent lub lekarz, który je wystawił, przesyła je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zostaje ono zarejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pozostaje czekać na przydzielenie terminu i miejsca leczenia uzdrowiskowego. Oczekiwanie trwa zwykle około 18 miesięcy.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty zabiegów, które będą realizowane w czasie pobytu w sanatorium. Ze względu na skierowanie wystawione przez odpowiedniego lekarza leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne. Osoba wybierająca się na turnus musi być przygotowana na poniesienie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Polecamy także: „Atmosfera nasycona flirtem”. Prawda o sanatoryjnych romansach

Kto może liczyć na darmowy pobyt w sanatorium?

Zdjęcie Sanatorium to również okazja, żeby wypocząć / Marek Skorupski / Agencja FORUM

W trzech przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłat za pobyt w sanatorium. Pierwszym z nich jest leczenie uzdrowiskowe pracowników związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest. Kolejne dwie sytuacje dotyczą dzieci: dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia lub poniżej 26. roku życia w przypadku dalszego pobierania nauki, a także dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. W drugim przypadku kryterium ograniczenia wiekowego nie ma zastosowania.

Jak często można ubiegać się o sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Zdjęcie O pobyt w sanatorium można ubiegać się raz na półtora roku / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Wyjazd na leczenie uzdrowiskowe w ramach ZUS przysługuje osobom z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pacjentom, których stan zdrowia wymaga takiego leczenia. W większości przypadków musi to być również potwierdzone odpowiednimi badaniami (m.in. morfologia krwi, RTG klatki piersiowej czy EKG). Warto pamiętać, że nie ma możliwości korzystania z sanatorium w ramach NFZ co roku. Maksymalnie można skorzystać z leczenie sanatoryjnego raz na 1,5 roku.

Czytaj również: Rewolucja w wyjazdach do sanatorium. Nowe zasady od 1 stycznia 2023