Spis treści: 01 Warunki przyjęcia do sanatorium

02 Warunki przyjęcia do sanatorium po zmianach w 2023 roku

03 Sanatorium bez kolejki. Kto może ją ominąć?

04 Kolejki do sanatorium. Ile trzeba czekać na wyjazd?

05 Jak często można wyjeżdżać do sanatorium?

06 Kto nie musi płacić za pobyt w sanatorium?

Warunki przyjęcia do sanatorium

Żeby stać się pacjentem sanatorium finansowanego przez NFZ, trzeba dysponować aktualnymi wynikami badań. Dotyczy to także badań specjalistycznych. Inne niezbędne dokumenty dotyczą kart informacyjnych ze szpitala, jeśli doszło do hospitalizacji.

Trzeba też mieć skierowanie wystawione przez lekarza współpracującego z NFZ. W tym przypadku specjalista, wystawiając dokument, ocenia najpierw stan zdrowia pacjenta, a także weryfikuje, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia w sanatorium o konkretnym profilu. To dlatego, że uzdrowiskowe leczenie jest typem bodźcowym. W niektórych przypadkach taka forma leczenia może doprowadzić do zaostrzenia problemów ze zdrowiem.

Warunki przyjęcia do sanatorium po zmianach w 2023 roku

Z dniem 1 stycznia 2023 roku pojawiły się zmiany w warunkach przyjęcia do sanatorium. Wprowadzono e-skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową. Oznacza to, że od 2023 roku nie trzeba mieć skierowania od lekarza NFZ w formie papierowej.

Zmiany nie zostały wprowadzone natychmiastowo. Przewidziano również okres wdrożeniowy. Z tego powodu papierowe skierowania będą akceptowane jeszcze do 30 czerwca 2023 r. Po tym czasie mają obowiązywać jedynie elektroniczne skierowania do sanatorium.

Sanatorium bez kolejki. Kto może ją ominąć?

Nie wszystkich dotyczy kolejka do sanatorium z NFZ i czas oczekiwania o długości mniej więcej 2,5 roku. Kolejkę mogą ominąć:

honorowi dawcy krwi lub przeszczepu,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci, uprawnieni żołnierze i weterani.

Zdjęcie Czy wszyscy muszą płacić za wizytę w sanatorium? / 123RF/PICSEL

Kolejki do sanatorium. Ile trzeba czekać na wyjazd?

Czas oczekiwania na decyzję po złożeniu wniosku o skierowanie do sanatorium jest taki sam dla wszystkich. Wynosi około 2,5 roku, niezależnie od województwa. W 2023 roku uprawnienia do sanatorium z NFZ uzyskała nowa grupa, emeryci rolnicy. Wpłynie to na wydłużenie kolejki.

Żeby sprawdzić, jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium, należy odwiedzić wyszukiwarkę online. Trzeba wpisać w niej numer skierowania i datę urodzenia. Potem można uzyskać informacje na temat statusu.

Jak często można wyjeżdżać do sanatorium?

Wiele osób się zastanawia, jak często można wyjeżdżać do sanatorium. Według zaleceń lekarzy nie powinno się tego robić częściej niż raz na 18 miesięcy. Natomiast wniosek o skierowanie do sanatorium można złożyć już po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu.

Okres trwania leczenia różni się w zależności od rodzaju placówki:

szpital uzdrowiskowy: 21 dni,

sanatorium uzdrowiskowe: 21 dni,

szpital uzdrowiskowy na rehabilitacji uzdrowiskowej: 28 dni,

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: od 6 do 18 dni.

Kto nie musi płacić za pobyt w sanatorium?

Warto wiedzieć, że nie wszyscy muszą płacić za pobyt w sanatorium. Z opłat są zwolnione dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia. Jeśli te grupy pensjonariuszy dalej się kształcą, to mogą bezpłatnie leczyć się w sanatorium do ukończenia 26. roku życia.

Oprócz tego z opłat są zwolnione osoby, u których zdiagnozowano znaczny poziom niepełnosprawności. Do grupy zwolnionej z opłat zaliczają się też dzieci uprawnione do renty rodzinnej, a także pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest.

