Spis treści: 01 Autorzy youtubowego kanału "Prawdziwa Chorwacja" sprawdzili ceny w Chorwacji

02 Jakie ceny w Chorwacji? Zakupy spożywcze

03 Restauracje - ile zapłacimy za obiad?

04 Zakwaterowanie. Ile kosztują ceny noclegów w Chorwacji w 2023 roku?

Chorwacja od lat jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Słońce, lazurowa woda, urokliwe nadmorskie miasteczka i smakowita kuchnia śródziemnomorska. Do niedawna Chorwacja słynęła również z korzystnych cen. 1 stycznia 2023 kraj ten wstąpił do strefy Schengen, a także zmienił walutę z kuny na euro. To świetna wiadomość dla wielu europejskich turystów, którzy nie muszą już martwić się przewalutowaniem. Jednakże zmiana waluty wywołała pewien niepokój wśród polskich wczasowiczów. Coraz częściej zastanawiamy się, ile w tym roku będą nas kosztować wakacje w Chorwacji?

Reklama

Zobacz również: Brak tłumów, cisza i spokój. Najpiękniejsze odludne plaże w Chorwacji

Autorzy youtubowego kanału "Prawdziwa Chorwacja" sprawdzili ceny w Chorwacji

Na youtubowym kanale "Prawdziwa Chorwacja" prowadzonym przez Izę i Igora pojawił się nowy film dotyczący obecnych cen w Chorwacji. Iza jest Polką, natomiast Igor Chorwatem, który biegle mówi po polsku. Oboje mieszkają w Chorwacji i regularnie publikują na platformie YouTube filmy o charakterze informacyjnym oraz rozrywkowym. Bardzo często pokazują piękne miejsca, które warto odwiedzić, a także dzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi podróży do Chorwacji. W swoim najnowszym filmie poruszyli temat cen w sklepach spożywczych, restauracjach, a także obiektach noclegowych.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Chorwacja: Nowy zakaz utrudni życie turystom. Popularny bagaż na cenzurowanym

Jakie ceny w Chorwacji? Zakupy spożywcze

W Chorwacji w porównaniu z zeszłym rokiem ceny za artykuły spożywcze wzrosły o około 15 procent. Największy wzrost dotknął przede wszystkim żywność oraz napoje bezalkoholowe.

Wyższych cen możemy spodziewać się w mniejszych, lokalnych sklepikach, znajdujących się w okolicach starówek, plaż miejskich, a także wszelkich chętnie odwiedzanych przez turystów lokacjach. Z tego powodu najlepszym pomysłem jest robienie zakupów w znanych marketach, takich jak Lidl lub Super Konzum.

Iza i Igor, aby sprawdzić dokładne ceny produktów, postanowili zrobić zakupy w markecie, wybierając artykuły, które najczęściej kupujemy, wyjeżdżając na wakacje. W ich koszyku znalazły się:

mleko 1 l - 0,86 euro - 3,80 zł

piwo 0,5 l - 1,09 euro - 4,85 zł

jaja M 10/1 - 2,52 euro - 11,25 zł

wino 1 l - 4,38 euro - 19,50 zł

ser w plastrach 100 g - 1,19 euro - 5,30 zł

kawa 250 g - 3,59 euro - 16 zł

jabłka 2 kg - 1,99 euro - 8,90 zł

woda 1,5 l - 0,93 euro - 4,15 zł

chleb 400 g - 1,59 euro - 7,10 zł

herbata mrożona 1,5 l - 1,52 euro - 6,70 zł

salami 80 g - 1,92 euro - 8,60 zł

młode ziemniaki 1 kg - 0,59 euro - 2,70 zł

Za takie zakupy zapłacili dokładnie 22,17 euro, czyli niecałe 100 złotych.

Zdjęcie Ceny niektórych artykułów w chorwackich sklepach odpowiadają cenom w Polsce / 123RF/PICSEL

Restauracje - ile zapłacimy za obiad?

Następnie, para pod lupę wzięła restauracje, podkreślając przy tym, że ceny mogą znacznie się od siebie różnić w zależności od regionu Chorwacji, miasta, a także lokalizacji danej restauracji, czy też kawiarni. W knajpach, które znajdują się w popularnych wśród turystów miejscach, czy też na starówkach ceny są dużo droższe. Czasami wystarczy odejść od centrum jedyne pół kilometra, aby znaleźć dużo tańszą restaurację.

Para postanowiła porównać ceny za dwa dania: kalmary oraz pizzę capriciosę, w różnych miastach. Za każdym razem sprawdzali popularne restauracje na starówkach czy też innych często odwiedzanych obszarach miasta, a także mniej znane knajpy oddalone od głównych punktów turystycznych. Oto jak wyglądały ceny jeszcze w maju:

Makarska - starówka

kalmary - 22 euro - około 100 zł

pizza - 12 euro - 53,50 zł

Odchodząc dalej od morza

kalmary - 15 euro - 67 zł

pizza - 10 euro - 45 zł

Baska Voda - przy wodzie

kalmary - 15 euro

pizza - 12 euro

Dalej od centrum

kalmary - podobnie

pizza - 8 euro - 35,50 zł

Brela

kalmary - 16 euro - 71 zł

pizza - 11 euro - 50 zł

Omiš

kalmary - 18 euro - 80 zł

pizza - 11-12 euro (poza starówką 8 euro)

Autorzy filmu porozmawiali również o wzroście cen z właścicielem jednej z chorwackich restauracji. Zapewnił on, że:

Generalnie w Chorwacji można zauważyć wzrost cen o 3-4 procent, ale spowodowany jest on wzrostem cen samych produktów, zakupów od dostawców, wody, energii elektrycznej i ogólnie cen, które wzrosły wszędzie w Europie.

Wideo youtube

Zobacz również: Oblegane przez Polaków kurorty mówią "dość". Problemy nie tylko w Chorwacji

Zakwaterowanie. Ile kosztują ceny noclegów w Chorwacji w 2023 roku?

Iza i Igor postanowili również sprawdzić, jak wygląda w tym roku kwestia cen noclegów w Chorwacji. Tutaj również wszystko zależy od miasta, miejsca, standardu, a także wielkości pokoju czy apartamentu. Ogólnych informacji dotyczących wzrostu cen szukali w agencjach turystycznych w mieście Omiš. W rozmowie z właścicielem agencji Active Holidays dowiedzieli się, że zmiana waluty tylko nieznacznie wpłynęła na wzrost cen. Mężczyzna jako główną przyczynę wskazał sytuację na Ukrainie i inflację.

Apartamenty, w porównaniu do roku przed pandemią, jeśli porównamy ceny z 2019 rokiem, to możemy powiedzieć, że wzrosły o 30-40 procent. A w porównaniu do ubiegłego roku może około 20 procent.

Właściciel agencji twierdzi, że w zeszłym roku 4-osobowy apartament w Omišu można było znaleźć za 100-200 euro, natomiast w tym roku cena to minimum 120-140 euro. Jednocześnie podkreślił, że poza miastem noclegi są o nawet 10 procent tańsze.

Autorzy filmy podwyżkę cen odczuli, odwiedzając niedawno wyspę Hvar. Zdecydowali się na nocleg w tym samym miejscu, które odwiedzili rok temu. Okazuje się, że cena za jedną noc wzrosła tam o ponad 35 procent! W zeszłym roku para zapłaciła za pokój 27,50 euro natomiast w 2023 już 37,50 euro (około 170 złotych).

Okazuje się, że są też miejsca, w których ceny wcale się nie zmieniły. Przykładowo wynajem 4-osobowego apartamentu na starym mieście w Trogirze to koszt około 145 euro za noc, czyli około 650 złotych. Jest to taka sama cena, jaką musieliśmy zapłacić za ten nocleg w zeszłym roku.