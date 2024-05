Loty do Bergamo - można trafić bilety za grosze

Tanie loty do Bergamo sprawiają, że wielu turystów decyduje się polecieć właśnie tam, nawet jeśli w planach ma odwiedzenie sąsiedniego Mediolanu. Ma to sens, bo za bilet do Bergamo w tanich liniach lotniczych zapłacisz naprawdę niewiele.

Ile kosztuje bilet do Bergamo w Ryanair? Sprawdziliśmy dla ciebie przykładowe terminy i tak np. na weekend 15-17 czerwca bilet z Krakowa w obydwie strony kosztuje tylko 204 zł. Nieco wyższe, ale wciąż atrakcyjne ceny w tym terminie ma Wizzair — za lot do Bergamo z Warszawy 15 czerwca zapłacisz zaledwie 159 zł (jeszcze mniej, jeśli jesteś członkiem klubu Wizz), a z powrotem 179 zł.

Bergamo - Mediolan - transport między miastami

Wiele osób podróżuje do Bergamo z myślą o tym, aby z miasta ruszyć nieco dalej i udać się do oddalonego o niecałe 60 km Mediolanu. To prostsze niż myślisz!

Oczywiście możesz wynająć na miejscu samochód, jednak jest to opcja droższa niż korzystanie z komunikacji zbiorowej. Na trasie między miastami kursuje bowiem pociąg oraz trzy linie autobusowe. To nie tylko tańsza, ale nawet szybsza opcja niż jazda autem! Najpierw jednak musisz dostać się z lotniska do centrum miasta. Zrobisz to autobusem miejskim ATB Bergamo (bilet kosztuje 3 Euro) lub taksówką (za około 30 Euro).

Z miasta możesz wybrać dowolny transport — bezpośrednio autobusami firmy Terravision, Autostradale, Oriosuttle (bilety normalne kosztują 12 Euro i 10 Euro ulgowe) lub pociągiem Trenord do Mediolanu.

Podróż z lotniska w Bergamo-Orio al Serio do Mediolanu jest sprawna i nie nastręcza żadnych trudności. Nie bez powodu turyści żartują, że nie trzeba szukać autobusu, bo ten znajdzie cię sam.

Bergamo. Krajobraz starego miasta z wzgórza San Vigilio podczas pięknego dnia 123RF/PICSEL

Ile czasu potrzeba na zwiedzanie Bergamo?

Leżące w regionie Lombardia Bergamo jest miastem o powierzchni niecałych 40 km2, zamieszkanym przez ponad 120 tysięcy osób. Nie jest więc małe, dlatego turyści zastanawiają się, na jak długo lecieć do Bergamo.

Ile dni zaplanować na pobyt w Bergamo? To zależy od tego, co chcesz zobaczyć i czy planujesz udać się także poza miasto, np. do sąsiedniego Mediolanu czy nad jezioro Como. Już dwa dni w tym mieście pozwolą ci poczuć włoski klimat, zjeść smaczne regionalne dania, pospacerować i pozwiedzać. Optymalnie jest zatrzymać się w samym Bergamo na 3 dni, a na 5-7 dni, jeśli dodatkowo chcesz odwiedzić Mediolan.

Co ciekawego jest w Bergamo?

Bergamo, choć może nie jest tak popularne jak Mediolan, Rzym, Wenecja czy Neapol, ma wiele do zaoferowania turystom. Malowniczo położone skrywa wiele zakamarków, ale też dumnie obnosi się ze swoimi największymi skarbami.

Città Alta (Górne Miasto) - historyczne centrum Bergamo , otoczone średniowiecznymi weneckimi murami, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO . Spacerując po brukowanych uliczkach, można podziwiać wspaniałą architekturę, urokliwe skwery i zabytkowe budynki.

Piazza Vecchia — serce Città Alta, znane ze swojej pięknej architektury i kawiarnianego życia . Centralnym punktem placu jest fontanna Contarini z 1780 roku.

Bazylika di Santa Maria Maggiore — imponująca bazylik a z bogato zdobionym wnętrzem, znana z pięknych fresków i barokowej dekoracji.

Capella Colleoni - przylegająca do bazyliki kaplica, której fasada jest wspaniałym przykładem włoskiej architektury renesansowej . Wnętrze kryje dzieła sztuki, w tym słynny fresk z ostatniej wieczerzy.

Rocca di Bergamo — forteca znajdująca się na wzgórzu w Górnym Mieście , z wysoką wieżą oferującą malownicze widoki na Bergamo i okolicę.

Accademia Carrara — jedno z najważniejszych muzeów sztuki w regionie, posiadające bogatą kolekcję obrazów i rzeźb , w tym dzieła takich mistrzów jak Botticelli, Raphael i Canaletto.

Funicolare San Vigilio — kolejka linowa łącząca Górne Miasto z malowniczym wzgórzem San Vigilio, gdzie znajdują się kolejne zabytki i zapierające dech w piersiach widoki. Warto pojechać kolejką na stare miasto w Bergamo.

Bergamo, Włochy Beata Zawrzel/NurPhoto AFP

Koniecznie trzeba też odwiedzić restauracje w Bergamo. Słyną one z pysznej lokalnej kuchni, w tym tradycyjnych dań takich jak casoncelli alla bergamasca (pierogi z mięsem), kluseczki Strangolapreti i polenta. W mieście nie brakuje oczywiście makaronu, trufli i pizzy. Na mapie pozytywnymi opiniami wyróżniają się m.in. Antica Trattoria La Colombina, Circolino Città Alta czy Dai Gustosi.

