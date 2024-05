Znajdująca się nieopodal Vis, Biševo to niewielka wyspa na Adriatyku, która może pochwalić się jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji naturalnych w Chorwacji - Błękitną Jaskinią. Jaskinia ta, dostępna tylko łodzią, jest znana z niezwykłych efektów świetlnych, które oświetlają jej wnętrze w odcieniach głębokiego błękitu. Biševo, mimo swojej skromnej wielkości, oferuje także spokojne plaże i niewielką liczbę mieszkańców, co czyni ją idealnym miejscem dla osób poszukujących ciszy oraz doświadczeń przyrodniczych . Wyspa, choć całkiem popularna za sprawą zorganizowanych wycieczek za dnia, po południu staje się znów odosobniona, oferując turystom spokojne chwile na łonie natury.

Hum, znane jako najmniejsze miasto na świecie, położone jest w centrum Istrii w północno-zachodniej Chorwacji. To średniowieczne miasto, otoczone masywnymi kamiennymi murami, przenosi swoich odwiedzających w czasie dzięki zachowanym zabytkowym uliczkom i budynkom. Z populacją liczącą zaledwie od 20 do 30 mieszkańców, Hum oferuje unikalną atmosferę spokoju i odosobnienia. Główną atrakcją jest Aleja Glagoljaša, 3-kilometrowa ścieżka zdobiona starożytnymi napisami, prowadząca do miasta. Hum jest również miejscem, gdzie można spróbować lokalnych przysmaków, takich jak tradycyjna brandy humska, co czyni to miejsce idealnym celem dla tych, którzy cenią kulturę i historię, jak również kontakt z przyrodą.