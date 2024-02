Luboń Wielki , bo tym razem to na niego padł wybór, jest piątym pod względem wysokości szczytem Beskidu Wyspowego. Na górę prowadzi pięć szlaków, z czego najczęściej wybierane mają swój początek w Rabce Zaryte. Dotarcie samochodem z Krakowa zajmuje tu około godziny , więc to świetna opcja dla osób, które nie chcą marnować zbyt wiele czasu na dojazd.

Miejsce startu wybrane. Czas na szlak. W niewielkiej odległości od siebie rozpoczynają się szlak żółty oraz niebieski. Dobra wiadomość jest taka, że układają się w pętlę, więc nie musimy wracać po swoich śladach. Od którego zacząć? Stawiam na szlak żółty przez Perć Borkowskiego, który określany jest mianem jednego z najciekawszych w całym Beskidzie Wyspowym. Droga do schroniska na Luboniu Wielkim powinna zająć dwie godziny . Do tego mam w głowie informacje zdobyte podczas analizowania trasy "na sucho", jeszcze przed założeniem butów trekkingowych.

Pokonanie szlaku żółtego podczas wędrówki w górę poleca się z racji tego, że jest bardziej stromy niż wariant niebieski, a po drodze na szczyt mamy do zaliczenia pewną atrakcję. Dziurawe Turnie to rumowisko skalne znajdujące się w sąsiedztwie jaskiń i nazywane lokalnym gołoborzem. Tutaj przekonamy się, że nawet niepozorny Beskid Wyspowy może dać nam wrażenie bardziej wymagającej i wysokogórskiej wyprawy. Bezpieczne przejście po głazach po deszczu lub w warunkach zimowych wymaga dużej uwagi w stawianiu kolejnych kroków. Pewniej czułam się, idąc po tym terenie w górę, niż byłoby to w przypadku zejścia i wiem, że nie jestem odosobniona w tym osądzie.

Osoby stęsknione za nieco bardziej spartańskimi warunkami noclegowymi, najpewniej będą w pełni usatysfakcjonowane. A jak przygotować się do wyprawy, jeśli zdobycie Lubonia Wielkiego jest początkiem naszych górskich doświadczeń? Mimo że nie jest to trudny technicznie szlak, pomocne okażą się kije trekkingowe, zwłaszcza w miejscach, gdy na szlaku zalega błoto. Ich nie brakuje! Nie bagatelizujmy tej trasy zimą. Nałożone na buty raczki nie będą przesadą, ponieważ na pewnej wysokości głębokie kałuże zamieniają się w lodowisko. Do tego prowiant, który doda sił przed dotarciem do schroniska, ciepła herbata w termosie i można ruszać.