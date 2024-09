Nie musisz wyjeżdżać z Europy, żeby odwiedzić Japonię. Małe Tokio znajduje się u naszych sąsiadów

Karolina Wachowicz

Niespełna rok temu odwiedziłam Japonię i zachwyciłam się Tokio. Okazuje się, że nie trzeba wsiadać do samolotu i lecieć na drugi koniec świata, żeby odkryć to niezwykłe państwo. "Małe Tokio" to dzielnica w niemieckim Düsseldorfie, będąca prawdziwą japońską enklawą. Tylko w tym mieście żyje około 10 tysięcy Japończyków, a ulice wyglądają dokładnie tak, jak w kraju kwitnącej wiśni. Co można tam znaleźć?