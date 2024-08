Japonia to niezwykły kraj, który co roku odwiedzają miliony turystów. Kraj Kwitnących Wiśni, gejsz, samurajów, wybornej kuchni, wspaniałej architektury, wielowiekowej kultury i zwyczajów praktykowanych do dziś. Miejsce, gdzie przeszłość łączy się z nowoczesnością, a ludzie ubrani w tradycyjne kimona, których historia sięga roku 800, podróżują najszybszymi pociągami na świecie pędzącymi z prędkością trzystu kilometrów na godzinę.