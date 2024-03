Pustynia Kozłowska położona na obszarze Borów Dolnośląskich , ok. 17 km na południowy wschód od Szprotawy to nietypowe miejsce na mapie województwa dolnośląskiego.

Znajdujące się tam wydmy są wytworem procesów eolicznych. Ukształtowały się one w okresie po ustąpieniu ostatniej epoki lodowcowej, jednak z czasem zostały pokryte roślinnością. To działalność człowieka, począwszy od wyrębu lasów, poprzez pożary, aż do intensywnej eksploatacji terenu przez radziecki poligon wojskowy (aż do 1992 roku), doprowadziła do odsłonięcia i uwydatnienia tych wydm.