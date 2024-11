Keramzyt to materiał budowlany oraz izolacyjny, który można kupić w większości sklepów w Polsce. Znajduje również zastosowanie w uprawie roślin tych ogrodowych, jak i doniczkowych w domach. Niewielkie kamyczki o kulistym kształcie są w stu procentach naturalne i bezpieczne dla człowieka, więc nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Najczęściej stosowany jest drenaż z keramzytu, który zapobiega zalewaniu roślin, jednak trzeba wykonywać go wyłącznie w trakcie przesadzania, a ten zabieg najlepiej wykonywać wiosną, ponieważ to po prostu optymalny czas.

Dlaczego wykonać drenaż z keramzytu? Wiadomo już, że to właśnie on zapobiegnie przelewaniu rośliny. Warstwę kulistych kamyczków wystarczy umieścić na dnie doniczki (pojemnik musi mieć dziury odpływowe). Dopiero kiedy wsypiemy drenaż, wtedy przesadzamy roślinę. Dlaczego drenaż jest taki ważny? Jeśli nalejemy zbyt dużo wody, to jej nadmiar odpłynie do podstawki i nie zmoczy korzeni. Wtedy też nie musimy się martwić o to, że nasz pielęgnowany okaz zgnije i będziemy się musieli z nim pożegnać.