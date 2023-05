Jezioro Bystrzyckie to sztuczny zbiornik zaporowy położony w dolinie przełomu Bystrzycy w powiecie wałbrzyskim. Ma on ponad 3 kilometry długości, a jego szerokość nie przekracza 500 metrów. Pojemność jeziora to około 8 milionów metrów sześciennych!

Zaskakująca historia powstania jeziora

Historia jego powstania jest dość niebywała i sięga XX wieku. W 1911 roku Niemcy wybudowali na Bystrzycy kamienną zaporę o wysokości 44 i długości 220 metrów. Obecnie tama stała się zabytkiem techniki. Samo jezioro powstało po tym, jak Niemcy w 1914 roku zatopili znajdującą się tam niewielką wieś o nazwie Śląska Dolna (niem. Schlesierthal). Wioska niegdyś była osadą górniczą. Pierwsze informacje o tym miejscu pochodzą z roku 1548. W kolejnych dziesięcioleciach okoliczni mieszkańcy utrzymywali się z wydobycia rud metali.

"Wąska dolina, którą płynęła wartka rzeka Bystrzyca i trudne warunki ukształtowania terenu nie sprzyjały rozwojowi wsi związanej z górnictwem. Z czasem, w wyniku katastroficznych w skutki powodziach w Sudetach, dla ochrony przeciwpowodziowej powstało niewielkie, sztuczne jezioro z zaporą wodną" - możemy przeczytać na stronie internetowej walimskiego magistratu.

Zdjęcie Zapora została wybudowana jako ochrona przeciwpowodziowa / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Skarb na dnie Jeziora Bystrzyckiego

Okazuje się, że na dnie jeziora zachowały się relikty zatopionej wsi. Odkryto je w 2016 roku w trakcie remontu zapory, gdy w związku z pracami postanowiono spuścić z jeziora wodę. Odsłonięte ruiny wsi przyjeżdżający turyści mogli podziwiać w kwietniu 2016 roku, jednak po zakończeniu prac remontowych jezioro znów zostało zalane.

Zdjęcie Po spuszczeniu wody z jeziora mieszkańcom oraz turystom ukazały się ruiny Śląskiej Dolnej / Mariusz Grzelak/REPORTER / East News

To wyjątkowe miejsce dla turystów

Jezioro Bystrzyckie jest uważane za jedno z najpiękniejszych jezior zaporowych w Sudetach. Miejsce to ma wiele do zaoferowania. Malownicza trasa prowadząca wokół zbiornika udostępniona jest zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Z kolei miłośnicy sportów wodnych mogą tam wypożyczyć kajaki oraz rowery wodne. W pobliżu jeziora znajdują się też ścianki wspinaczkowe, a także platformy widokowe.

Okolica jeziora również oferuje wiele atrakcji. W jego pobliżu znajdują się podziemne wyrobiska kompleksu Riese z II wojny światowej. Nad jeziorem wznosi się góra Choina, czyli niewielkie wzniesienie o wysokości 450 metrów, na którego szczycie znajdują się ruiny zamku Grodno.

