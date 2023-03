Doskonałe miejsce na spacer lub wycieczkę rowerową. Turyści je uwielbiają

Agata Zaremba Podróże

Nadchodząca wiosna przyniesie wiele okazji do spędzenia czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu natury. Piesze wycieczki, przejażdżki rowerowe czy zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych to doskonałe sposoby na aktywny wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Jednym z wyjątkowych miejsc na mapie Polski, które wyszło naprzeciw oczekiwaniom turystów, są Dobczyce. Wybudowano tam kładkę pieszo-rowerową, z której rozpościera się malowniczy widok na lokalne atrakcje. Oto dlaczego warto odwiedzić to miejsce.

Zdjęcie Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach to świetne miejsce na wiosenne spacery i wycieczki rowerowe / Paweł Stożek / materiały prasowe