Drogą lądową można tu dotrzeć jedynie przez Anton Anderson Memorial Tunnel pod masywem Maynard Mountain, którym mogą się poruszać samochody i pociągi. Obowiązuje w nim ruch wahadłowy - kierunek jazdy zmienia się co pół godziny. Dlatego też mieszkańcy muszą dostosowywać się do obowiązującego rozkładu. Przejazd jest możliwy jedynie od 7 do 22, co dodatkowo utrudnia komunikację Whittier z innymi miejscami. Alternatywą jest pociąg, ale nie kursuje zbyt często. Do miasteczka można też dotrzeć drogą wodną, ale trwa to o wiele dłużej niż przejazd tunelem. I to, czy w ogóle uda się tu dotrzeć, zależy od warunków atmosferycznych.