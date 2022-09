Miejsce to okrzyknięto już "perłą Sudetów", "skarbem Dolnego Śląska" czy "małą Szwajcarią" - odwiedzający twierdzą, że niewiele jest takich miejsc w Polsce

Powody, dla których zachwytom nad Międzygórzem nie ma końca to przede wszystkim krajobrazy oderwane z Alp szwajcarskich - drewniane wille, klimatyczne kościółki i liczne atrakcje, które czekają na turystów

Zachwycająca architektura "małej Szwajcarii"

Zdjęcie Architektura w Międzygórzu sprawia, że będąc w tym miejscu czujemy alpejski klimat / Piotr Kamionka / East News

To właśnie w Międzygórzu został przed wielu laty nakręcony kultowy serial "Czterej Pancerni i Pies". Twórcy nie mogli wybrać lepszego miejsca na tę ekranizację - urzekające, drewniane budynki, które zachwycają detalami architektonicznymi - balustradami, krużgankami i klimatycznymi balkonami sprawiają, że będąc tam, czujemy się jak w alpejskiej wiosce.

Zdjęcie Niektóre budynki w Międzygórzu zaprojektowane w stylu norweskim i tyrolskim, liczą ponad 100 lat / Piotr Kamionka / East News

Niektóre domy wczasowe zaprojektowane w stylu norweskim i tyrolskim mają już ponad 100 lat. Do Międzygórza warto więc przyjechać dla samej architektury, a zobaczyć tam można wiele więcej.

Najbardziej widowiskowy wodospad w Sudetach

Zdjęcie Wodospad znajdujący się w Międzygórzu ma 22 metry wysokości / Piotr Kamionka / East News

Międzygórze to na pozór zwyczajna wieś, jednak potrafi zaskoczyć każdego odwiedzającego. Na tym sudeckim terenie znajduje się bowiem jeden z najpiękniejszych górskich wodospadów w Polsce - Wodospad Wilczki. Wysoki na 22 metry gwarantuje mieszkańcom i przejezdnym zachwycające widowisko. Jest to drugi co do wielkości wodospadu w Sudetach, jednak zdecydowanie wyróżnia się spośród innych pod kątem estetycznym. Zlokalizowany w samym sercu miejscowości cud natury jest jednocześnie przystankiem, z którego można wybrać się w pieszą wyprawę do malowniczej okolicy.

Krajobrazy niczym z bajek

Zdjęcie W Bajkowym Ogrodzie można podziwiać postacie z wielu bajek - między innymi bohaterów "Shreka" / Piotr Kamionka / East News

Atmosferę sprawiającą małe oderwanie od rzeczywistości, zapewni niezwykła atrakcja, jaką jest Ogród Bajek w Międzygórzu. Autorem i pomysłodawcą tego miejsca był leśnik Izydor Krystien - to za jego sprawą na początku XX wieku na stromym zboczu Lesieńca, powstał tenże niezwykły ogród. Podziwiać tam można drewniane figurki najpopularniejszych miejsc i postaci z bajek uwielbianych przez dzieci.

Zdjęcie Odwiedzając Bajkowy Ogród w Międzyborzu możecie być pewni, że dzieci będą zachwycone / Piotr Kamionka / East News

Duch Gór, Kot w Butach, Smerfy, Gargamel, Włóczykij, Muminki to tylko niektórzy bohaterowie zamieszkujący to bajeczne miejsce. Ogród będący niezwykłą atrakcją zarówno dla dzieci jak i dorosłych, znajduje się nieopodal żółtego szlaku, który prowadzi z Międzygórza do Sanktuarium na Górze Iglicznej.

Turyści, którym udało się odwiedzić Międzygórze, są oczarowani i chętnie wracają, by odetchnąć, zażyć kontaktu z naturą i poczuć alpejski klimat, jaki to miejsce zapewnia.

