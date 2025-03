W rozmowie ze Spider’s Web+ Marcin Ney, ekspert ds. telekomunikacji w Orange Polska, wyjaśnił, że przeszkodą są same wagony, które działają jak tzw. klatki Faradaya. Oznacza to, że ich metalowa konstrukcja skutecznie blokuje fale radiowe, co utrudnia przenikanie sygnału internetowego do wnętrza. Aby temu zaradzić, stosuje się repeatery sygnału - specjalne urządzenia, które zbierają sygnał z zewnątrz i przekazują go do anten wewnętrznych w pociągu.