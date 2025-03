Pociągiem na zagraniczną wycieczkę. Tanie bilety i wyjątkowe widoki

Gdzie pociągiem z Krakowa? Tanie bilety i piękne widoki

Bilety w RegioJet na bezpośredni przejazd Kraków-Praga zaczynają się już od 19 euro za osobę, czyli ok. 79 zł. Taka wycieczka trwa niecałe 6 godzin. Jednak istnieje jeszcze jedna opcja na zaoszczędzenie pieniędzy na tej trasie, korzystając z przesiadki oraz autobusu. Można wyjechać z dworca autobusowego na ul. Bosackiej 18, a następnie przesiąść się do pociągu w Ostrawie i wysiąść w Pradze. Ceny biletów rozpoczynają się od 13,90 euro za osobę, czyli ok. 58 zł. Taka podróż jest o ok. 30 minut dłuższa. Po drodze można napawać się malowniczymi terenami Polski i czeskich Moraw.

Z Krakowa dostępnych jest kilka innych ciekawych połączeń międzynarodowych, które można zarezerwować z łatwością np. za pomocą aplikacji Europodróże. Wycieczka do Berlina kosztuje od 145 zł, a czas przejazdu to około 7 godzin. Z kolei do Wiednia dotrzemy już za około 98 zł w czasie wynoszącym od 5 do 6 godzin, co czyni trasę jednym z najdogodniejszych połączeń z Krakowa do stolicy Austrii.

Pociągiem taniej niż samolotem, a widoków jeszcze więcej Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Połączenia PKP ze stolicy Polski. Ceny niższe niż na lotnisku

Z Warszawy jedną z bardziej atrakcyjnych cenowo opcji podróży międzynarodowych jest połączenie do Wilna, które kosztuje ok. 123 zł, a czas przejazdu wynosi około 8 godzin i 30 minut. Trasa ta prowadzi przez urokliwe tereny Podlasia, oferując podróżnym widok na zielone lasy i malownicze łąki charakterystyczne dla tego regionu. W miarę zbliżania się do granicy litewskiej krajobraz stopniowo się zmienia, ukazując rozległe pola, jeziora oraz niewielkie, klimatyczne miasteczka. Sama podróż to doskonała okazja, by podziwiać mniej znane, ale niezwykle piękne zakątki wschodniej Polski i Litwy.

Warszawa oferuje znacznie więcej ciekawych połączeń PKP. Jednym z nich jest również litewskie Kowno, do którego można dojechać już za ok. 98 zł, a podróż trwa średnio 7 godzin i 40 minut. Stolica Słowacji, Bratysława, również jest łatwo dostępna - bilety zaczynają się od 98 zł, a czas przejazdu wynosi około 8 godzin, co czyni ją świetnym celem na weekendowy wypad. Osoby marzące o zwiedzeniu Czech, mogą wybrać się do Pragi, gdzie pociąg dociera w ok. 8 godzin i 30 minut, a ceny biletów zaczynają się od 122 zł. Niewiele dłużej zajmuje podróż do Wiednia, bo około 9 godzin, a koszt przejazdu to minimum 122 zł.

Uniwersytet Wileński Canva Pro INTERIA.PL

Pociągiem przez Dolny Śląsk za granicę. Szybkie, budżetowe trasy

Podróż z Wrocławia do Berlina zajmuje około 4 godzin, a bilety można znaleźć już od 122 zł, co czyni tę trasę wygodnym i stosunkowo szybkim sposobem na dotarcie do stolicy Niemiec. Droga prowadzi przez malownicze tereny Dolnego Śląska, a jednym z najbardziej urokliwych miejsc na jej trasie jest zabytkowe Görlitz, znane z pięknej starówki oraz licznych planów filmowych.

Wrocław ma również świetne połączenie z Pragą, do której można dojechać w około 4 godziny, również za 122 zł. Po drodze podróżni mogą podziwiać niezwykłe krajobrazy gór i Dolnego Śląska, które szczególnie zachwycają wiosną, gdy przyroda zaczyna rozkwitać i budzić się do życia. Obie trasy to świetna okazja, by komfortowo i bez przesiadek dostać się do dwóch europejskich stolic, jednocześnie ciesząc się majestatycznymi widokami za oknem.

Podróże osobiste: Pomysł na wycieczkę niedaleko Krakowa Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL