W Kobieta.Interia zapraszamy na nowy cykl autorski "Podróże na własną rękę"

Czujesz, że czas ruszać w drogę? Na swojej liście marzeń masz zachód słońca w Kenii, karaoke w Tokio, salsę na Kubie, spacer z alpakami w Peru i plażowanie na Malediwach? Chcesz przekonać się, czy Taj Mahal, Machu Picchu, Chiński Mur, Statua Wolności i Petra, na żywo wyglądają tak samo spektakularnie jak na pocztówkach? Masz piękne plany, ale... nie wiesz jak zabrać się za ich realizację? Spokojnie, w "Podróżach na własną rękę" autorka - Agata Zaremba i zaproszeni przez nią eksperci podpowiadają, jak samodzielnie, bezpiecznie i niskobudżetowo zorganizować wycieczkę do najbardziej odległych zakątków świata (oraz do tych całkiem bliskich, bo przecież w Europie też jest tyle do odkrycia). Doradzają jak kupić tanie bilety, zarezerwować bezpieczny nocleg, korzystać z komunikacji publicznej i odczytać kulturowe kody. Tobie pozostaje tylko... cieszyć się podróżą.

Artykuły w cyklu "Podróże na własną rękę" ukazują się w czwartki, co dwa tygodnie.

W pierwszej odsłonie doradzamy jak zacząć przygodę, czyli w jaki sposób upolować tani bilet. I to w dwie strony!

Malediwy za 1500 zł, Nowy Jork za 1000. Najlepsze oferty lotów nie tylko po Europie

Wyszukiwanie tanich lotów tylko z pozoru jest skomplikowane. W internecie istnieje wiele darmowych narzędzi, które umożliwiają nam znalezienie najlepszych ofert lotniczych.

Tanie podróżowanie po Europie jest możliwe dzięki niskobudżetowym przewoźnikom, którzy oferują bilety w niższych cenach niż tradycyjne linie lotnicze. Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami, takimi jak przydzielenie losowego miejsca w kabinie, czy też możliwość wniesienia na pokład tylko jednej małej torby lub plecaka. Za wszystkie dodatki, takie jak bagaż, czy wybór miejsca musimy dopłacić.

Co ciekawe, niskobudżetowe europejskie linie lotnicze wciąż rozszerzają siatkę swoich połączeń i zaczynają docierać do coraz dalszych zakątków świata. Przykładowo tanie połączenia Wizz Aira z Katowic i Krakowa do Abu Zabi otworzyły drzwi dla wielu podróżników, którzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą tanio dolecieć w wiele miejsc na świecie.

Na temat wyszukiwania tanich lotów porozmawialiśmy z Martą Gałuszką, brand managerką Fru.pl.

- Lot na Malediwy za mniej niż 1500 zł na osobę w dwie strony? Da się zrobić — skomentowała ekspertka.

Jak podkreśliła Marta Gałuszka, tanie loty na podróże międzykontynentalne często znajdziemy z Berlina. Dojazd do lotniska w niemieckiej stolicy to szczególnie korzystna opcja dla mieszkańców zachodniej Polski, jednak niekiedy różnica w cenach sprawia, że nawet podróż z Warszawy czy Gdańska może okazać się dla nas bardzo korzystna.

- Wybierając loty z Berlina, możemy oszczędzić nawet 1000-1500 zł na osobie — twierdzi Marta Gałuszka.

Jak się okazuje, planując daleką podróż, warto również wziąć pod uwagę wyloty z innych europejskich państw, do których dolecimy tanimi liniami lotniczymi niekiedy nawet za około 100 złotych w dwie strony.

- Tanio można dolecieć np. z Oslo do Nowego Jorku. Warto również polować na loty czarterowe, które w opcji last minute (wylot w ciągu najbliższych 2-3 dni) bywają bardzo atrakcyjne cenowo, jak na przykład lot z Londynu do Cancún w Meksyku za 1300 zł i to w dwie strony — tłumaczy dalej brand managerka Fru.pl.

Jednocześnie ekspertka podkreśla, że najtańsze taryfy linii lotniczych zazwyczaj nie obejmują bagażu, nawet tego podręcznego. Jeśli więc chcemy wybrać się na dłuższe wakacje, na które konieczne będzie zabranie bagażu, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Podróże samolotowe wcale nie muszą być niezwykle drogie. Do meksykańskiego Cancun polecimy nawet za 1300 zł i to w dwie strony! 123RF/PICSEL

Jak latać tanio? Z bagażem czy bez?

Tanie podróżowanie wymaga od nas pewnej elastyczności, a niekiedy i częściowej rezygnacji z komfortu. Jeśli zależy nam na niskiej cenie lotów, musimy zrezygnować z dodatkowych usług, szczególnie gdy latamy po Europie liniami typu Ryanair czy Wizz Air, w których niemal za wszystko musimy dopłacić, od walizki po wybrane miejsce. Jeśli tego nie zrobimy miejsce w samolocie, zostanie nam przydzielone losowo, a na pokład będziemy mogli wziąć tylko jedną małą torbę czy też plecak.

Czy konieczne jest dokupienie bagażu rejestrowanego na podróż? 123RF/PICSEL

Jeśli więc wyjeżdżamy na kilkudniowy city break, plecak w zupełności powinien nam wystarczyć. Jak spakować się do samolotu, aby nie płacić za bagaż? Oto kilka sprawdzonych trików.

Gdzie szukać tanich lotów? Oto najpopularniejsze wyszukiwarki

Skyscanner

Do wyszukiwania najlepszych okazji możemy skorzystać z wielu dostępnych w internecie wyszukiwarek tanich lotów. Jedną z najpopularniejszych z nich jest Skyscanner. To bardzo intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie, które umożliwi wyszukiwanie lotów nie tylko według lokalizacji, ale także najniższych cen.

Wybierając miasto bądź kraj wylotu (jeśli bierzemy pod uwagę dojazd do lotniska w innym mieście), a także miejsce docelowe, Skyscanner pokaże nam, w jakich miesiącach i dniach dostaniemy najtańsze bilety lotnicze na wybraną trasę.

Wyszukiwarka oferuje jeszcze jedną bardzo przydatną opcję. Jeśli nie jesteśmy zdecydowani dokąd polecieć, w miejsce przylotu możemy wybrać opcję "gdziekolwiek". Dzięki temu Skyscanner pokaże nam najtańsze kierunki, dostępne z miejsca wylotu.

Wyszukując w ten sposób loty, możemy znaleźć oferty już od 80 złotych i to w dwie strony! W takiej cenie dolecimy w kwietniu z Gdańska do Sztokholmu. Z kolei do 100 zł w dwie strony zapłacimy za loty do Szwecji, Niemiec i Norwegii, a do 150 zł w dwie strony do Wielkiej Brytanii, Danii, Czech czy też Austrii.

Warto jednak za każdym razem kliknąć w ofertę, by upewnić się, że dana cena nie uległa zmianie. Niekiedy zdarza się, że w kalendarzu Skyscannera widzimy "stare" ceny, które nie zostały jeszcze zaktualizowane po tym, jak uległy zmianie.

Pamiętajmy, że Skyscanner jest jedynie wyszukiwarką, która prezentuje oferty linii lotniczych, a także pośredników. Z tego powodu nie oferuje on możliwości rezerwacji danego lotu, a jedynie przekierowuje nas na stronę linii lub agenta, gdzie następnie musimy dokonać zakupu.

Jak obniżyć cenę podczas wyszukiwania lotów przez Skyscanner?

Wiele podróżników uważa, że loty powinniśmy wyszukiwać wyłącznie w trybie incognito, czyli przy pomocy funkcji, która umożliwia przeglądanie internetu w trybie prywatnym. Dzięki temu możemy uniknąć sytuacji, w której algorytm strony zawyża cenę, ponieważ zauważył nasze zainteresowanie danym lotem. Czy faktycznie w trybie incognito widzimy korzystniejsze oferty? Ciężko to stwierdzić, jednak wyszukiwanie lotów w prywatnym oknie przeglądarki z pewnością nam nie zaszkodzi.

Szukając w internecie tanich lotów warto pamiętać o włączeniu trybu incognito w wyszukiwarce .

Google loty

To kolejna wyszukiwarka, która umożliwia znalezienie świetnych ofert, zwłaszcza na loty międzykontynentalne. Jeszcze kilka dni temu można było znaleźć tam bilety lotnicze z Berlina do Nowego Jorku na kwiecień za jedyne 1300 zł w dwie strony, a na maj za 1400 zł.

Google loty działa podobnie do Skyscannera, jednak oferuje nam nieco inne opcje takie jak wykres cen, dzięki któremu możemy zobaczyć, w jakim terminie są dostępne najtańsze loty w zależności od wybranej długości podróży. Oprócz tego możemy skorzystać z wygodnego wyszukiwania lotów "gdziekolwiek" poprzez mapę, która wskaże nam najtańsze kierunki z danego miejsca.

Wyszukiwarka Google Loty pozwala nam również na proste porównywanie cen — strona pokaże nam, czy dana cena za lot mieści się w średniej, czy może jest niższa i zarazem korzystniejsza.

Podobnie jak Skyscanner, Google Loty odeśle nas na stronę przewoźnika lub agenta, gdzie dokonamy zakupu. Co istotne, jeśli uda nam się znaleźć szczególnie korzystną ofertę, nie zwlekajmy z zakupem biletów, ponieważ ceny szybko ulegają zmianie.

W kwietniu tanio dolecimy z Berlina do Nowego Jorku 123RF/PICSEL

FRU.pl

Oprócz wyszukiwarek, w sieci znajdziemy również platformy służące do rezerwacji biletów lotniczych. Jedną z nich jest wspomniane FRU.pl. Oprócz samego wyszukiwania połączeń lotniczych (które działa podobnie do wyżej wymienionych stron), umożliwia również rezerwację znalezionych biletów bezpośrednio na stronie FRU.pl. Oferuje nam też kilka dodatkowych usług, jak np. Trip Protect, czyli pomoc w znalezieniu nowego lotu w przypadku jego opóźnienia lub odwołania, czy też Fast Refund - zwrot środków w ciągu 24h w sytuacji odwołania lotu. To świetna opcja, dla osób które po raz pierwszy rezerwują bilety lotnicze. Platforma oferuje też pomoc specjalistów podczas dokonywania rezerwacji.

O tym, jak wyszukać najlepsze oferty na FRU.pl opowiedziała nam Marta Gałuszka:

- Z pewnością pomocna jest natura poszukiwacza, ale też elastyczność przy wyborze miejsca wylotu i przylotu. Loty z regionalnych lotnisk są często tańsze, niż te z głównych portów - zdradza.

Ekspertka dodała, że jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu zwłaszcza na długich lotach, najtańszą opcją okażą się połączenia z przesiadkami.

- Warto być też zapisanym do grup wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu tanich lotów np. na Facebooku i... być szybkim, ponieważ super okazje ekspresowo się wyprzedają.

Alert cenowy - czym jest i dlaczego warto go ustawić?

Pamiętajmy, że znalezienie dobrych połączeń lotniczych może nie przydarzyć nam się od razu. Niekiedy ceny warto obserwować przez kilka dni, a nawet tygodni. Dzięki temu możemy trafić na najtańszą okazję, która okaże się strzałem w dziesiątkę. Jeśli jednak nie mamy czasu trzymać ręki na pulsie, możemy wykorzystać do tego przydatną opcję - alert cenowy, który po podaniu adresu e-mail prześle nam wiadomość, jeśli cena lotów na dany dzień ulegnie zmianie.

Alert cenowy to przydatna funkcja, dzięki której nie musimy codziennie sprawdzać, jak zmieniają się ceny biletów lotniczych 123RF/PICSEL

Z jakim wyprzedzeniem rezerwować loty? Lepiej nie zwlekać z decyzją

Bardzo istotny jest termin zakupu biletów. Wbrew pozorom nie należy robić tego na ostatnią chwilę, ponieważ wtedy mogą być one najdroższe lub całkowicie się wyprzedać. Jednakże ta zasada nie dotyczy charterów last minute.

Międzykontynentalnych lotów najlepiej szukać z wyprzedzeniem około 4-6 miesięcy. Nie jest to jednak zasadą. Niekiedy świetne okazje znajdziemy na 2 miesiące przed wylotem. Oczywiście nie dotyczy to okresów wakacji, Nowego Roku czy też świąt i lokalnych wydarzeń, takich jak np. karnawał w Rio de Janeiro.

Z kolei bilety na loty po Europie warto kupić na 2-3 miesiące przed podróżą. Oczywiście również nie kierujmy się tym, jeśli chcemy wykupić loty wakacyjne czy noworoczne. Wówczas należy zrobić to jak najszybciej, ponieważ w tych okresach bilety są szczególnie drogie.

W 2023 roku w te dni bilety można było kupić najtaniej. A jak jest obecnie?

Wśród podróżników istnieje przekonanie, że najtańsze bilety lotnicze możemy zarezerwować w poniedziałek lub wtorek. Jak jednak pokazują dane, jest to mit. Na zestawieniu FRU.pl z roku 2023 możemy zauważyć, że najlepsze oferty pojawiały się w zupełnie inne dni.

- Najtańsze bilety można było zakupić w soboty. Średnia cena biletów lotniczych za cały 2023 r. (mowa tutaj o tak zwanych "round trips") wynosiła 1544,65 zł, a kiedy ktoś zdecydował się na zakup biletu w sobotę, cena malała do 1435,85 zł. Kolejnym dobrym dniem na zakup biletów lotniczych była niedziela, wtedy cena wynosiła 1480,51 zł.

Jak się jednak okazuje najnowsze dane z okresu 1 stycznia-16 lutego 2024 roku pokazują już zupełnie nowy trend:

- Średnia cena biletów wynosi obecnie 1416,23 zł. Najtaniej bilety można kupić w poniedziałki (średnio 1375,45 zł), a najdroższe są we wtorki i kosztują średnio 1461,26 zł - zdradziła ekspertka.

Dzień, w który kupujemy loty ma znaczenie 123RF/PICSEL

Na co jeszcze uważać podczas kupowania taniego lotu?

Istnieje jednak kilka kwestii, na które musimy szczególnie uważać podczas rezerwowania tanich lotów. Pierwszą z nich jest lotnisko docelowe. Pamiętajmy, że fakt, iż dany port lotniczy nosi nazwę miasta, wcale nie musi oznaczać, że znajduje się ono w jego centrum.

Na taki problem możemy natknąć się, latając m.in. do Londynu czy Paryża. Przykładowo lotnisko Londyn Stansted, na które często dolecimy za 50 zł w jedną stronę, oddalone jest od stolicy Wielkiej Brytanii o około 50 km. Aby dotrzeć do centrum, należy zapłacić dodatkowe 11,50-21 funtów w jedną stronę (58-105 zł), w zależności z jak dużym wyprzedzeniem kupimy bilet na autobus (najniższe ceny znajdziemy na 3 miesiące przed). Z tego powodu, zanim skusimy się na zakup taniego lotu, warto sprawdzić, jak dostać się z lotniska do centrum miasta i ile będzie nas to kosztować.

Ekspertka z FRU.pl zwróciła uwagę na jeszcze jedną kwestię:

- Warto też mieć na uwadze kwestie bagażu. Bagaż kupowany wraz z rezerwacją jest z założenia tańszy, a im bliżej wylotu, tym robi się droższy. Podobnie sprawa wygląda z usługami dodatkowymi, jak zakup miejsc, priority czy ubezpieczenia.

Pamiętajmy też, że w wysokim sezonie z różnych powodów np. zbyt małej liczby dostępnej załogi pokładowej nasz lot może zostać odwołany. Z tego powodu rezerwując pobyt w hotelu, a także atrakcje warto upewnić się, że mamy możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji.

Kolejny odcinek "Podróży na własną rękę" już za dwa tygodnie, w czwartek 6 marca. Temat: Wakacje poza Europą? Jakich kierunków unikać organizując wakacje w lipcu i sierpniu?

***

Agata Zaremba Archiwum autora

O autorce cyklu "Podróże na własną rękę"

Agata Zaremba: Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa o specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. W Interii najczęściej zajmuje się tematyką podróżniczą i społeczną. Miłośniczka Włoch i Japonii, amatorka tanich podróży. Odwiedziła ponad 25 krajów w tym Brazylię, Tajlandię, Japonię i Stany Zjednoczone, organizując wszystkie podróże na własną rękę. I to wszystko z małym plecakiem podręcznym!

„Wodospad ognia”. Piękno przyrody ściąga turystów do Yosemite AFP