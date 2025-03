Nowy cypel powstał w wyniku naturalnych procesów - prądów morskich i sztormów, które naniosły piasek w okolicach ujścia Wisły. Podobne zjawiska miały miejsce wcześniej, ale tym razem natura wyjątkowo hojnie obdarowała Mikoszewo. Jak podaje Radio Gdańsk, "teren ten może się powiększać, ale równie dobrze morze może go zabrać przy kolejnym większym sztormie". Na razie jednak cypel istnieje, a jego powstanie stało się lokalną sensacją.

Niektórzy już widzą w nim atrakcję turystyczną. "To jak kawałek nowego lądu - coś niesamowitego, co natura stworzyła na naszych oczach" - mówi jeden z odwiedzających w rozmowie z Radiem Zet. Inni podchodzą do sprawy ostrożniej, zwłaszcza przyrodnicy.