Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew - słowa tej słynnej piosenki Czerwonych Gitar zapewne niejednej osobie chodzą po głowie, gdy mowa o wizji wakacji nad polskim morzem . Pewnie wielu turystów odlicza już dni do wakacyjnego wypoczynku, ale nadal istnieje spore grono osób, które są dopiero na etapie planowania. Zastanawiasz się nad wyborem miejsca idealnego? Weź pod uwagę, że temperatura wody w Morzu Bałtyckim różni się w zależności od danej lokalizacji. Z czego to wnika?

Pierwsza kwestia to oczywiście pora roku. Najbardziej komfortowymi kąpielami możemy cieszyć się w lipcu oraz sierpniu , kiedy średnia temperatura wody mieści się w przedziale 20-22ºC . Chcąc zdecydować się na urlop poza szczytem sezonu, warto rozważyć także pierwszą połowę września. Niektórzy decydują się na wyjazd przed wakacjami, lecz w czerwcu morze nadal jest chłodne i osiąga temperaturę 16-18ºC.

Wybór lata na pobyt nad morzem wydaje się oczywisty. Nie wszędzie jednak temperatura wody przyjmuje te same wartości. Decydując się na miejsce pobytu, kieruj się nie tylko okolicznymi atrakcjami. Jeśli zależy ci na radosnym pluskaniu się w wodzie, rusz w miejsce, gdzie woda jest najcieplejsza. Warunkują to dwa czynniki.

Pierwszy z nich to ukształtowanie dna morskiego . W miejscach, gdzie morze jest płytsze, okazuje się zdecydowanie cieplej. W takich warunkach woda szybciej się nagrzewa, co odczujesz na własnej skórze podczas kąpieli.

Istotne jest również zjawisko upwellingu, czyli wznoszenia zimnych mas wody z morskiego dna na powierzchnię. Ze zdarzeniem tym mamy do czynienia, gdy wiatr wieje równolegle do linii brzegowej. Pod jego wpływem temperatura wody może w krótkim czasie wyraźnie spaść, odbierając przyjemność z kąpieli nawet w środku lata. Najczęściej dochodzi do niego między Półwyspem Helskim a wschodnim Pomorzem - m.in. w okolicach Jastrzębiej Góry, Łeby, Czołpina, Rowów i Ustki.