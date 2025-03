Prognoza pogody na kolejne dni może w serca narciarzy wlać trochę nadziei - zapowiada się, że wyższe partie gór pozwolą jeszcze troszkę uszczknąć z zimy (choć to już będzie astronomiczna wiosna). Jeśli marzą ci się narty, poważnie rozważ wycieczkę w najbliższy weekend.

Niżne Tatry - dla kogo?

Niżne Tatry to malownicze pasmo górskie na Słowacji, którego najwyższym szczytem jest Ďumbier (2043 m n.p.m.). Jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych w tym regionie jest Jasná, położona u podnóża góry Chopok (2024 m n.p.m.). Jasná oferuje doskonałe warunki zarówno dla miłośników sportów zimowych, jak i turystyki letniej.

Kurort oferuje przeszło 50 km tras usytuowanych po stronie północnej i południowej, obsługiwanych przez aż 19 wyciągów narciarskich. Niezapomniane wrażenie gwarantowane - niezależnie od tego, jaki jest twój poziom zaawansowania. Niespełna połowa długości wszystkich tras narciarskich jest oznaczona kolorem niebieskim, co umożliwia spokojne rozwijanie umiejętności bez konieczności stresujących zjazdów. Pozostałe trasy oznaczone kolorami czerwonymi i czarnym są to odcinki, w których można rozwinąć skrzydła i poczuć adrenalinę. Szczególnie na trasach czarnych i strefach freeride'owych o mocniejsze bicie serca nie trudno. A już fakt, że jeździmy po odcinkach, gdzie mistrzyni olimpijska Petra Vlhová uczyła się swojego fachu dodatkowo potęguje doznania z jazdy.

Jazdę w ośrodku rozpoczynamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:30 do godziny 16:00 przy czym należy zauważyć, że ostatni zjazd z Chopoka dla turystów bez nart możliwy jest do godziny 15:45, o czym należy pamiętać rozkoszując się specjałami kuchni słowackiej w trakcie chociażby podziwiania widoków z restauracji Rotunda, usytuowanej na szczycie góry na wysokości 2004m. Oczywiście są wyjątki od podstawowych godzin funkcjonowania kompleksu narciarskiego. Mianowicie mowa tu oczywiście jazdach w godzinach porannych FreshTrack i jazdach wieczornych na oświetlonych trasach.

Dla rannych ptaszków ośrodek udostępnia jazdy o poranku na świeżym stoku i tak zwanym "sztruksie", które odbywają się w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. Jazdę rozpoczynamy wtedy przed oficjalnym otwarciem wyciągów i zaczynamy od godziny 7:00 poranną kawą przed AUDI Crystal barem, by od 7:15 rozpocząć wjazd gondolą na świeżo przygotowany stok. Trasy na Fresh Track wybierane są dzień wcześniej lub w dniu wydarzenia w zależności od warunków śniegowo-pogodowych. Po zakosztowaniu jazdy na pustych nartostradach przed oficjalnym otwarciem bramek w ramach opłaty za atrakcję mamy zapewnione śniadanie w godzinach od 8:30 do 9:30 w restauracji Rotunda na szczycie co dodatkowo potęguje doznania z tak dobrze rozpoczętego dnia jak jazda na praktycznie pustym stoku.

Jasna, Chopok Albin Marciniak East News

Jeśli komuś mało jazdy od bladego świtu, może spokojnie po obiedzie (a jest w słowackich restauracjach pyszności co nie miara!) wrócić na stok. Dla miłośników oświetlonych stoków przygotowano trasę do jazdy nocnej. Ma ona 2700 m długości. Obsługuje ją 8-osobowa gondolę, która w komfortowych warunkach pozwala na sprawne przemieszczanie się pomiędzy stacją początkową i końcową trasy o łącznym przewyższeniu 311 m. Zastosowanie gondoli do obsługi wieczorowej jazdy ma jeszcze jedną znaczącą zaletę - chroni narciarzy i snowboardzistów przed nadmiernym wychłodzeniem pomiędzy kolejnymi zjazdami. Na uwagę zasługuje również użycie do oświetlenia trasy dużej lamp led, które powodują, że jazda nocna jest czystą przyjemnością.

Nocny zjazd z Chopoka archiwum prywatne

Jak dojechać z Polski do słowackiej Jasnej?

Nowoczesne kolejki linowej w ośrodku narciarskim Jasna w Tatrach Niskich 123RF/PICSEL

Aby dotrzeć do ośrodka Jasná w Niżnych Tatrach z Warszawy lub Krakowa, dostępne są różne opcje transportu:

Z Warszawy:

Samochodem: Trasa prowadzi przez Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Katowice, Tychy i Bielsko-Białą. Następnie kierujemy się drogą nr 69 do Żywca, skąd drogą nr 945 przez Jeleśnię docieramy do przejścia granicznego w Korbielowie. Po przekroczeniu granicy, przez miejscowości Namiestowo, Twardoszyn i Dolny Kubin, dojeżdżamy do Rużomberku, a stamtąd autostradą D1 do Liptowskiego Mikulasza. Z Liptowskiego Mikulasza kierujemy się na południe, w Dolinę Demianowską, aż do Jasnej.

Pociągiem: Z Warszawy kursują bezpośrednie pociągi do Bratysławy, skąd można kontynuować podróż do Liptowskiego Mikulasza. Stamtąd dostępne są autobusy do ośrodka Jasná.

Z Krakowa:

Samochodem: Z Krakowa kierujemy się drogą krajową nr 7 w kierunku Zakopanego. W miejscowości Chyżne przekraczamy granicę ze Słowacją i kontynuujemy podróż przez Trzcianę, Dolny Kubin i Rużomberk do Liptowskiego Mikulasza. Stamtąd, podobnie jak w poprzednich opisach, kierujemy się na południe do Jasnej.

Autobusem: Z Krakowa dostępne są autobusy dalekobieżne do Liptowskiego Mikulasza, skąd można przesiąść się na lokalny autobus do Jasnej.

Pociągiem: Są połączenia kolejowe z Krakowa do Popradu na Słowacji, skąd można dojechać do Liptowskiego Mikulasza i dalej do Jasnej.

Przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady jazdy oraz stan dróg, aby zapewnić sobie bezpieczną i komfortową podróż.

Jasna, mapa tras materiały prasowe

"Wydarzenia": Wiosenna aura, ale wciąż można wybrać się na narty w góry Polsat News