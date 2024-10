Zemplín to malowniczy region wschodniej Słowacji, który - chociaż na pierwszy rzut oka może nie wyróżniać się niczym szczególnym - tak naprawdę skrywa wiele do zaoferowania pod względem pieszych wędrówek, sportów wodnych oraz żywej historii, która w tym miejscu przemawia sama przez siebie. Znajdują się tu przede wszystkim urokliwe wioski, rozległe pola winorośli, a także dzikie, górzyste tereny. To również miejsce, gdzie tradycje łączą się z nowoczesnością, a lokalna kultura tętni życiem, oferując odwiedzającym odpoczynek od miejskiego zgiełku i codziennej gonitwy za obowiązkami.

Zemplín to region, który do tej pory był bardzo niedoceniany. Tymczasem zachwyca nie tylko swoją przyrodą i kulturą Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Zdecydowanie jest to region, który warto poznać bliżej i pozwolić, by zainspirował nas swoimi niezwykłymi opowieściami. Szczególnie że z Warszawy to zaledwie niecała godzina samolotem!

Tam, gdzie kończy się granica Koszyc, a zaczyna dzika przyroda

Gdzie najlepiej rozpocząć swoją przygodę z regionem Zemplín? Oczywiście w Koszycach, gdzie wylądowałam po niespełna 40-minutowej podróży samolotem. Samo miasto jest pełne historii i zabytków, a spacer po nim to prawdziwa przyjemność. Zwiedzanie rozpoczęłam od Starego Miasta, którego sercem jest Hlavné námestie - rynek otoczony eleganckimi kamienicami. Spacerując po placu, nie sposób nie zauważyć Katedry św. Elżbiety. Jest to największy kościół gotycki w kraju, który został zbudowany w XIV wieku. Oferuje niesamowite witraże, a jego bogata historia jest symbolem wielokulturowości regionu. Chętni mogą także wejść na dzwonnicę, z której roztacza się niesamowity widok na całe miasto oraz rozległe górzyste tereny, którymi jest otoczone.

Katedry św. Elżbiety, która znajduje się w Koszycach, to największy gotycki kościół na Słowacji materiały prasowe INTERIA.PL

Tuż obok katedry znajduje się Teatr Narodowy, zbudowany w stylu neobarokowym w 1899 roku. Teatr jest nie tylko zabytkiem architektury, lecz także miejscem, gdzie można podziwiać spektakle baletowe, operowe i dramatyczne. Tuż przed budynkiem znajduje się duża fontanna znana jako "Śpiewająca Fontanna". Istnieje od 1986 roku, co czyni ją najstarszą fontanną muzyczną w dawnej Czechosłowacji. W ciągu dnia fontanna działa w rytm muzyki, a strumienie wody zmieniają swoją intensywność i kierunek w zależności od tonacji odtwarzanych utworów. Wieczorami fontanna ożywa jeszcze bardziej, a to dzięki barwnemu podświetleniu, co tworzy magiczną wręcz atmosferę. Niezwykłą atrakcją jest również pobliskie "Grające Drzewo" - instalacja artystyczna z 22 dzwonami, które włączają się w muzyczną harmonię okolicy, dodając jej charakterystycznego klimatu.

Przed Teatrem Narodowym znajduje się imponująca fontanna. Woda porusza się tam w rytm muzyki, a wieczorami jest dodatkowo podświetlana Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Koszyce będą świetnym wyborem również dla fanów historycznych atrakcji. A to wszystko ze względu na Muzeum Wschodniosłowackie, gdzie mieści się słynny Koszycki Złoty Skarb - imponujący zbiór monet i artefaktów, odkryty przypadkowo w latach 30. XX wieku. Kolejnym obowiązkowym punktem dla miłośników historii jest Więzienie Miklusza. Jest to dawny budynek średniowiecznego więzienia, przekształcony w muzeum. Tutaj można zobaczyć oryginalne cele i poczuć klimat dawnych czasów. Niedaleko więzienia znajduje się z kolei Dom Rakoczego - miejsce narodzin węgierskiego bohatera narodowego, gdzie obecnie działa muzeum poświęcone jego życiu i historii stosunków słowacko-węgierskich. Koszyce mają również unikalne podejście do sztuki miejskiej - w różnych częściach miasta można znaleźć imponujące murale, które wnoszą koloryt i nowoczesny akcent do zabytkowego otoczenia.

Widok, jaki rozciąga się na Koszyce po wejściu na dzwonnicę katedry św. Elżbiety materiały prasowe INTERIA.PL

Jak już wcześniej wspomniałam, choć Koszyce to niezwykle urokliwe miasto, moja przygoda tak naprawdę dotyczyła tego, co znajduje się poza ich granicami. Oto, co odkryłam, opuszczając miejskie mury i zanurzając się w nieodkrytym dotąd regionie.

Wodny świat na skraju Słowacji

Zemplín to przede wszystkim wodny świat, który oferuje masę atrakcji z tym związanych. Największe wrażenie zrobiła na mnie Zemplínska Šírava - jeden z największych sztucznych zbiorników w Europie, który nazywany jest wschodniosłowackim morzem. Mając ku temu okazję, skorzystałam z rejsu widokowego łodzią, który rozpoczyna się i kończy w przystani Hôrka. Przez nieco ponad godzinę pływania można nie tylko podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, lecz także zapoznać się z historią regionu, która wzbogacona jest o muzykę, kojarzącą się z tym rejonem. Będąc na miejscu, można także odwiedzić liczne ośrodki sportowe i parki termalne. Jednym z największych i najbardziej nowoczesnych jest Thermalpark Šírava. Poza basenami rekreacyjnymi, sztuczną falą i zjeżdżalniami, znajdują się tam także baseny siarkowe oraz nowoczesne spa przeznaczone dla dorosłych.

Zemplínska Šírava to jeden z największych sztucznych zbiorników w Europie. Z miejscowości Hôrka organizowane są rejsy, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o historii tego miejsca materiały prasowe INTERIA.PL

Zaledwie kilka kilometrów od Zemplínskiej Šíravy znajduje się Vinianske jazero, nad którym zdecydowałam się zatrzymać w hotelu Vianny. To świetne miejsce, aby zregenerować siły i nacieszyć się spokojem natury poprzez piesze oraz rowerowe wycieczki po okolicy. Dla bardziej aktywnych, w ofercie hotelu znajduje się również wakeskating - ekstremalna odmiana wakeboardingu - doskonała zabawa dla tych, którzy lubią adrenalinę. Z kolei ci, którzy wolą spędzić czas na regeneracji poleca się spa pod gwiazdami. Wyobraźcie sobie relaks w jacuzzi, z widokiem na rozgwieżdżone niebo - to doskonały sposób na odpoczynek po dniu pełnym aktywności.

Kilka kilometrów od Zemplínskiej Šíravy znajduje się jezioro Vinianske, nad którym można się zatrzymać, żeby odpocząć i spróbować swoich sił w sportach wodnych materiały prasowe INTERIA.PL

Mam również propozycję dla tych, którzy szukają bardziej kameralnej atmosfery. Jest to pensjonat Vážka w miejscowości Strážske. Dzięki temu, że właściciele są niezwykle ciepli i serdeczni, można poczuć się tam jak w domu i spróbować tradycyjnego słowackiego jedzenia, które przygotowuje sama gospodyni. A jako że pensjonat położony jest nad rzeką Laborc, można skorzystać również z wypożyczalni łódek i przepłynąć spokojnym, około dwukilometrowy odcinek, ciesząc się ciszą i widokami przyrody oraz ruinami zamku Brekov.

Pasjonat Vážka w miejscowości Strážske oferuje nie tylko nocleg w przytulnym miejscu, lecz także wypożyczalnie łódek materiały prasowe INTERIA.PL

Miejsce dla wielbicieli władców - Kasztel w Boršy

Zemplín to także region, który spodoba się fanom zamków. Najbardziej znany jest Kasztel w Boršy. Jest to renesansowa perła na południowym krańcu Zemplína, która zachwyca historią i wyjątkową atmosferą. Zbudowany na miejscu średniowiecznego wodnego zamku, obiekt ten był w 1676 roku miejscem narodzin Franciszka II Rakoczy - jednego z najważniejszych postaci w historii Węgier, który stał się liderem antyhabsburskich powstań na początku XVIII wieku. Dziś kasztel pełni funkcję muzeum, które prezentuje życie rodu oraz dzieje samego obiektu.

Kasztel w Boršy to miejsce, gdzie urodził się i wychował Franciszzek II Rakoczy, który stał się liderem antyhabsburskich powstań Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Wnętrza są urządzone tak, aby odwiedzający mogli przenieść się kilka wieków wstecz i znaleźć autentyczne eksponaty związane z życiem i działalnością Rakoczy, w tym pamiątkowe izby i artefakty przypominające o jego walce z Habsburgami. W przestrzeni muzealnej nie brakuje także interaktywnych elementów, dzięki czemu kasztel idealnie nadaje się do zwiedzania zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

W muzeum dostępne są zarówno typowe muzealne eksponaty, jak i interaktywne elementy Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Warto wspomnieć, że na terenie obiektu znajduje się także restauracja oraz mały hotel, co czyni z tego miejsca doskonały punkt wypadowy na weekendowy wypad.

Miejsce na rodzinne wczasy - Ptasi Raj, Ranczo Klokočina i zjazd tyrolką Beňatina

Dla rodzin z dziećmi Zemplín również oferuje szereg atrakcji, które zapewnią rozrywkę wszystkim wczasowiczom. Pierwszym wartym wspomnienia obiektem jest Ptasi Raj, który stanowi doskonałe miejsce na rodzinne wycieczki. Ten rezerwat przyrody stanowi dom dla licznych gatunków ptaków, a spacer po ścieżce edukacyjnej to wyjątkowa okazja, by nauczyć dzieci obserwacji przyrody w jej naturalnym środowisku. Trasa zaczyna się w miejscowości Senné, prowadzi zachodnim brzegiem rzeki Čierna voda i biegnie wzdłuż stawów, aż do Iňačovców.

Ptasi Raj to świetne miejsce dla rodzin z dziećmi. Edukacyjna ścieżka pozwala zapoznać się z różnymi gatunkami ptaków i nauczyć najmłodszych obserwacji przyrody materiały prasowe INTERIA.PL

Kolejnym wartym odwiedzenia punktem na mapie jest Ranczo Klokočina, które oferuje możliwość bliskiego spotkania z końmi oraz przejażdżki pod zadaszoną ujeżdżalnią. W tym miejscu można także zobaczyć owce, lamy czy kozy, jak i... zwierzęta z różnych stron świata! Właściciele zadbali o to, aby każdy miłośnik zwierząt wyszedł usatysfakcjonowany i w specjalnym budynku zorganizowali dom dla egzotycznych ptaków, gadów i płazów. Niektóre z nich można nakarmić, a jeszcze inne wziąć na ręce. Jeśli więc marzy się wam, aby papuga Ara usiadła wam na ramieniu lub wąż oplótł się wokół waszej dłoni, to miejsce jest dla was!

Ranczo Klokočina to miejsce dla wszystkich miłośników zwierząt - począwszy od koni i lam, a skończywszy na najegzotyczniejszych gatunkach ptaków materiały prasowe INTERIA.PL

Dla miłośników przygód poleca się z kolei tyrolka w Beňatinie nad tzw. "słowackimi Jeziorami Plitwickimi", gdzie mieści się również dawny kamieniołom. Został zalany wodami gruntowymi, w związku z czym jeziora mają turkusową wodę. Tyrolka znajduje się na wysokości 35 metrów i chociaż ma "zaledwie" 180 metrów długości, widoki oraz przeżycia pozostają w pamięci na długo.

Dla fanów mocnych wrażeń poleca się zjazd tyrolką nad tzw. „słowackimi Jeziorami Plitwickimi”, gdzie znajduje się dawny kamieniołom INTERIA.PL

Tam, gdzie historia mówi sama za siebie

Zemplín to również region, w którym znajdują się ukryte atrakcje, o których wspominałam już na początku. Niewiele się o nich słyszy, a szkoda! Stanowią bowiem ukoronowanie regionu i udowadniają, że ten obszar nasycony jest fascynującą historią. Jednym z najciekawszych miejsc w regionie jest Muzeum Zabytkowych Samochodów, którego początki sięgają 2010 roku. Można tam podziwiać kolekcję starannie odrestaurowanych aut z różnych epok i będzie to gratka nie tylko dla fanów motoryzacji, lecz także wszystkich, którzy cenią technikę i design z dawnych lat.

Jednym z najciekawszych miejsc w regionie jest Muzeum Zabytkowych Samochodów, gdzie znajdują się pojazdy z różnych okresów materiały prasowe INTERIA.PL

Warto również odwiedzić Muzeum Emigracji do USA, które przypomina o fali wyjeżdżających z kraju osób, która swój punkt kulimacyjny osiągnęła na początku XX wieku. Opowiada ono historie rodzin, które opuściły słowackie ziemie w poszukiwaniu lepszego życia za oceanem. Na miejscu znajduje się 4000 eksponatów pochodzących z USA i Kanady. Wśród nich znajduje się największa kolekcja wstęg słowackich stowarzyszeń oraz gablota poświęcona bankierowi Michalowi Bosákowi, który nawet podpisał banknot dolarowy.

Odwiedzając region Zempín warto także zatrzymać się w Muzeum Emigracji do USA, w którym można dowiedzieć się więcej o tym, jak na początku XX w. Słowacy opuszczali swoją ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia za oceanem materiały prasowe INTERIA.PL

Na szczególną uwagę zasługuje także greckokatolicka cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Ruskiej Bystrej, która została wpisana na listę UNESCO. Ta drewniana świątynia z XVIII wieku jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów sakralnej architektury karpackiej. Wnętrze cerkwi zachwyca ikonostasem i pięknymi malowidłami, które ukazują bogatą duchowość regionu.

Miłośnicy turystyki sakralnej na pewno docenią wizytę w cerkwi Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Ruskiej Bystrej, która została wpisana na listę UNESCO Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Zemplín - odkryj magię słowackiej tradycji i piękna

Jeśli szukacie miejsca, które łączy w sobie bogactwo kultury, piękno przyrody i historię, Zemplín jest idealnym wyborem. Niedawno miałam okazję odwiedzić ten urokliwy region i muszę przyznać, że przerósł moje oczekiwania. Jest to obszar o niezwykle zróżnicowanej ofercie turystycznej, gdzie zarówno miłośnicy przyrody, jak i pasjonaci historii znajdą coś dla siebie.

W trakcie swojej podróży napotkałam urokliwe zamki oraz kościoły, które skrywają fascynujące opowieści z przeszłości. Region ten znany jest również z przepięknych winnic, rozciągających się na łagodnych wzgórzach, a także ze słynnego jeziora Zemplínska Šírava - idealnego miejsca do relaksu nad wodą lub aktywnego wypoczynku.

Zemplín to region, która zachwyca pięknymi widokami. Na zdjęciu rzeka Laborc, po której można pływać łódką wypożyczoną w pasjonacie Vážka Agnieszka Żurek INTERIA.PL

Zemplín to zresztą nie tylko zabytki i natura, lecz także kultura oraz gościnność mieszkańców, która sprawia, że chce się tu wracać. Jeśli planujecie wypad na weekend lub dłuższą podróż, koniecznie odwiedźcie ten region i odkryjcie jego niezwykły urok!

