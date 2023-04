Dla większości osób jednym z najważniejszym z czynników podczas podejmowania decyzji o wyjeździe na wakacje jest ich cena. Staramy się, by wymarzony urlop nie zrujnował naszego budżetu, więc godzinami potrafimy przeglądać oferty biur podróży, mając nadzieję, że uda nam się ustrzelić jakąś okazję.

Mając nawet ogromną determinację podczas wybierania tanich wczasów, często popełniamy błędy, z których nie zdajemy sobie sprawy, co finalnie przekłada się właśnie na wyższą cenę oferty wakacyjnej.

Przedsprzedaż, czy last minute?

Odwieczne pytanie każdego urlopowicza. Czekać do ostatniej chwili w nadziei, że "złapiemy" świetną ofertę za niewielkie pieniądze, czy może już kilka miesięcy wcześniej rezerwować pobyt w wymarzonym miejscu, wychodząc z założenia, że "tanio to już było, a będzie tylko drożej".

Atrakcyjne oferty "last minute" rzecz jasna się zdarzają, ale bardzo często wymagają od nas dużej elastyczności. Nie każdy może pozwolić sobie na podjęcie decyzji z dnia na dzień o wylocie na wakacje - chociażby z uwagi na zaplanowany w pracy urlop.

Oferty "last minute" najczęściej mają to do siebie, że dziś pojawia się świetna oferta, ale wylot przewidziany jest następnego dnia. Trzeba wówczas stanąć na głowie, żeby w ciągu kilkunastu godzin pozałatwiać najważniejsze sprawy.

Zdjęcie Kupować wakacje na przedsprzedaży czy czekać do końca na ofertę "last minute"? / 123RF/PICSEL

Należy również zwrócić uwagę, że korzystając z "last minute" w większości przypadków zmuszeni jesteśmy iść na kompromis pod wieloma względami. Zgadzamy się zapłacić niższą cenę kosztem gorszego hotelu, czy nie takiej lokalizacji, o jakiej marzyliśmy.

Korzystając z przedsprzedaży, przede wszystkim kupujemy sobie święty spokój. Nie musimy nerwowo przeglądać ofert biur podróży, a ponadto, co najważniejsze - wakacje wykupione na przedsprzedaży są najczęściej dużo tańsze. Poza tym, rezerwując wakacje na długie miesiące przed ich rozpoczęciem, z reguły mamy większy wybór i możliwość dopasowania ofert do własnych potrzeb.

Niekoniecznie latem

Marzysz o spędzeniu urlopu w ciepłym, egzotycznym kraju, ale nie chcesz wydawać fortuny? Pomyśl zatem o urlopie jesienią, zimą lub wiosną. W wielu zakątkach świata świetna pogoda utrzymuje się przez cały rok, a w dodatku w okresie październik - kwiecień ceny za takie wakacje są dużo niższe niż między czerwcem a wrześniem.

Decydując się na wakacje jesienią lub zimą, z pewnością nie doświadczysz na plaży tłumów wczasowiczów, co dla wielu ludzi ma niebagatelne znaczenie.

Zdjęcie Dobrym pomysłem na zaoszczędzenie pieniędzy, jest wybranie się na wakacje poza sezonem / 123RF/PICSEL

Najwyższe ceny w biurach podróży za wakacje zaczynają się od połowy czerwca do połowy września, ale słono zapłacisz również w zimowym okresie świątecznym, w sylwestra i Nowy Rok, podczas okresu ferii zimowych oraz w majówkę.